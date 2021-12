Mitmachorchester der Tonhalle : Wer will mal bei Ravels „Boléro“ mitspielen?

Das Publikumsorchester der Tonhalle nimmt im Januar seinen Probenbetrieb wieder auf. Auf dem Programm stehen Werke von Ravel, Mahler und Franck.

Charles Dickens’ „A Christmas Carol“ in Düsseldorf : Weihnachtsklingen statt Weihnachtssingen in der Tonhalle

Gemeinsame Orchesterproben sind regelmäßig am Donnerstagabend im „Olymp“ geplant, dem Probenzentrum der Jungen Tonhalle am Gatherweg 98 in Düsseldorf-Lierenfeld. Dort bereitet Dirigent Ernst von Marschall die Musikerinnen und Musiker auf ein großes Konzert unter dem Sternenhimmel des Mendelssohn-Saals in der Tonhalle vor: Traditionell spielt das Publikumsorchester – wie auch die übrigen Orchester des Hauses – beim großen Familienmusikfest mit, das in dieser Saison am 29. Mai 2022 stattfinden wird.