Skurriles Stück Militärgeschichte : Der kürzeste Brief aller Zeiten

Brigadegeneral Anthony C. McAuliffe (rechts) schrieb die so saloppe wie mutige Antwort, während er den eigentlichen Kommandeur General Maxwell D. Taylor (links) vertrat. Das Foto stammt vom 5. Januar 1945, nur wenige Tage nach dem Vorfall. Foto: National Archives and Records Administration/US Army Signal Corps

Kurz vor Weihnachten 1944 fordert die Wehrmacht die Kapitulation der amerikanischen Truppen im belgischen Bastogne. Die Antwort ist legendär – sie besteht aus nur einem einzigen Wort. Das filmreife Schreiben beflügelte die Alliierten im Endspurt – hätte aber auch zum Desaster führen können.

Im Zweiten Weltkrieg fehlte es an vielem, emotional aber vor allem an Grund zu Trost, Hoffnung – und Gelächter jenseits von zynischem Galgenhumor. Für all das auf einmal sorgte eine hierzulande recht unbekannte, in den USA jedoch bis heute legendäre Szene, die klingt wie für eine Militär-Komödie ausgedacht.

Sie trägt sich zu kurz vor Weihnachten 1944 in der belgischen Stadt Bastogne an der Grenze zu Luxemburg, unweit der Eifel. Rund 14.000 amerikanische Soldaten sind von fast fünf Mal so starken Truppen der Wehrmacht eingekesselt. Die Lage ist übel: Hitler will von einem verlorenen Krieg nichts wissen, sondern im Gegenteil die strategisch immens wichtige Hafenstadt Antwerpen zurückerobern. Den eingeschnürten Amerikanern indes fehlt es an Munition, Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung und sogar Winterkleidung. Viele der ranghöchsten Offiziere sind gefallen, verwundet oder an anderen Frontabschnitten im Einsatz. Hinzu kommt das Winterwetter, das Temperaturen von bis zu minus 30 Grad bringt und jeden Nachschub aus der Luft verhindert. Am 21. Dezember haben die vom bisherigen Erfolg ihrer Gegenoffensive beflügelten Deutschen auch alle sieben Hauptstraßen durch die Ardennen, die sich in Bastogne kreuzen, blockiert.

In dieser Ausgangslage laufen am Mittag des 22. Dezember vier Deutsche, eine weiße Fahne schwenkend, auf die amerikanischen Linien zu. Sie überbringen eine schriftliche Nachricht von General Heinrich Freiherr von Lüttwitz. Nach einem schlechten Auftritt als Reiter bei den Olympischen Spielen 1936 jahrelang ein Ziel von Hitlers Zorn, war er jüngst zum Kommandanten des 47. Panzerkorps befördert worden. Nun will er den „Führer“ beeindrucken. Sein einseitiger Brief ist gerichtet an den Interims-Kommandeur der US-Truppen, General Anthony McAuliffe, der sich nach einer durchwachten Nacht etwas Schlaf gönnt. Als ihn seine Untergebenen wecken, versteht er zunächst nicht: „Die Deutschen wollen sich ergeben?“, fragt er.

Das Gegenteil ist der Fall. Die Wehrmacht fordert eine „ehrenvolle Übergabe“ der Stadt, also eine Kapitulation der Amerikaner. Andernfalls würden die US-Truppen durch schwere Geschütze „vollständig ausgelöscht“, zudem sei mit „enormen Verlusten in der Zivilbevölkerung“ zu rechnen – was doch unvereinbar wäre „mit der wohlbekannten Humanität der Amerikaner“. Die Antwortfrist beträgt zwei Stunden. McAuliffe ist perplex.

Er knurrt: „Nuts!“. Der umgangssprachliche Ausdruck bedeutet so viel wie „Quatsch“, eher noch „Irrsinn“, oder als Adjektiv „bekloppt“.

Achtlos lässt McAuliffe, so will es jedenfalls die Legende, das Schreiben zu Boden fallen und wendet sich Wichtigerem zu, nämlich einem Aufmunterungsbesuch bei seinen Truppen. Der ist dringend nötig. In seinem Buch über die Belagerung von Bastogne berichtet der Historiker Peter Schrijvers, einige amerikanische Soldaten hätten selbst einem jungen Mädchen aus dem Ort ihre Hoffnungslosigkeit anvertraut. Eine Monique Guiot schreibe in diesen Tagen über die Verteidiger in ihr Tagebuch: „Sie glauben, dass es für sie und uns bald vorbei ist.“ Der Hunger und die Kälte zehren die amerikanischen Soldaten aus. Hinzu kommt die Angst vor einer Vernichtung der Stadt oder deren Erstürmung. Die Angst vor deutschen Kriegsverbrechen ist groß; nur wenige Tage zuvor haben Waffen-SS-Leute im nahen Malmedy mindestens 82 kriegsgefangene US-Soldaten exekutiert.

Derzeit aber stehen nur vier Deutsche vor den amerikanischen Soldaten mit dem Selbstverständnis der 101. Luftlandeeinheit, einer legendären Elitetruppe. Unbewaffnet und mit verbundenen Augen warten die Deutschen in der Kälte, pochen aber darauf, dass ihnen eine formelle Erwiderung zustehe. Also kehrt McAuliffe zurück in sein Büro und murmelt: „Ich weiß wirklich nicht, was ich darauf antworten soll.“ Sein Adjutant Harry Kinnard entgegnet: „Ihre erste Reaktion wäre eigentlich unschlagbar.“ Die Anwesenden brechen in Jubel und Gelächter aus, McAuliffe kritzelt die Antwort mit Bleistift auf einen Zettel und lässt diesen abtippen. Der Sekretär an der Schreibmaschine braucht nicht lange. Die Nachricht ist auf das Wesentliche reduziert. Datum, Adressat und Absender ausgenommen, besteht sie aus nur vier Buchstaben und einem Satzzeichen. Das Schreiben lautet in Gänze: „An den deutschen Kommandeur: N U T S ! Der amerikanische Kommandeur.“

Die Antwort auf das Ultimatum der Wehrmacht geht in die Weltgeschichte ein. Sie besteht, Datum, Adressat und Absender ausgenommen, nur aus einem einzigen Wort: „NUTS!“ heißt etwa „QUATSCH!“ oder „(Ihr seid) BEKLOPPT!“. Das Foto zeigt den Weihnachts-Grußbrief von General McAuliffe, der den Briefwechsel enthält. Foto: National Archives and Records Administration/US Army Signal Corps

Der deutsche Leutnant Hellmuth Henke ist verunsichert: „Ist diese Antwort negativ oder positiv?“, fragt er auf Englisch. „Falls Letzteres der Fall ist, verhandeln wir weiter.“ Ein Amerikaner erläutert: „Die Antwort ist sehr entschieden nicht positiv.“ Der US-Sanitätssoldat Ernest Premetz, der des Deutschen mächtig ist, nimmt sich ein Herz und übersetzt sehr frei: „Du kannst zum Teufel gehen!“

Der Militärhistoriker Samuel Marshall berichtet von einer „herablassenden” Haltung der deutschen Unterhändler; ob sie so weit gingen, sich über die diese informelle Anrede oder die Verwendung des Singular anstelle des Plurals zu mokieren, ist aber nicht überliefert. Andere Quellen legen nahe, dass die Deutschen froh sind, Bastogne überhaupt lebend verlassen zu dürfen.

Gegen 14 Uhr werden die vier zurückgeschickt. Kurz darauf geht die Schlacht weiter. Doch der angedrohte Vernichtungsschlag, zu dem die Amerikaner die Wehrmacht geradezu herausgefordert haben, kommt nie. Die alles entscheidenden schweren Geschütze sind überhaupt nicht mehr vor Ort, sondern an andere Frontabschnitte verlegt worden. Die Drohung entpuppt sich damit sozusagen nachträglich als der Bluff, auf den die Amerikaner gehofft hatten, hoffen mussten.

Die Verteidiger erleiden dennoch massive Verluste, aber sie halten durch. Am 23. Dezember klart der Himmel auf. Ungezählte amerikanische Flugzeuge liefern Nachschub und fliegen Angriffe auf die Belagerer. Am 24. Dezember unterrichtet McAuliffe seine Truppen in einem Weihnachtsbrief genüsslich hochoffiziell über das Geschehene. Am Zweiten Weihnachtstag knackt die Verstärkung der Amerikaner den Belagerungsring um Bastogne; die Verletzten können evakuiert werden.

Am 4. Januar 1945 schreibt Oberbefehlshaber George Patton wie zur Mahnung an sich selbst in sein Tagebuch: „Wir können diesen Krieg noch immer verlieren.“ Ende Januar aber ist die deutsche Ardennenoffensive endgültig gescheitert. Der Krieg ist für das Dritte Reich verloren. Dennoch wird noch ein weiteres Vierteljahr gekämpft; die Verluste auf allen Seiten sind verheerend.

Ein Meilenstein auf dem Weg zum Kriegsende ist der amerikanische Triumph des Willens in Bastogne. Kenneth Rendell vom „International Museum of World War II“ in Boston spekuliert, dass Hitler die Alliierten mit einem Sieg in Bastogne womöglich sogar zu einem Deal hätte zwingen können. Eine solche Atempause im Zwei-Fronten-Krieg hätte das Leiden und Sterben auf allen Seiten sowie den Nazi-Terror gegen die Zivilbevölkerung noch weiter in die Länge gezogen.

Rendell ist nicht irgendwer, sondern einer der entscheidenden Experten, die 1983 die angeblichen Hitler-Tagebücher als Fälschung entlarvten. Bei der Einschätzung möglicher Folgen einer Kapitulation der US-Truppen in Bastogne indes sind viele Historiker vorsichtiger.