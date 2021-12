Erinnerungen an den großen Verleger : Klaus Wagenbachs Liebeserklärung an die Bücher

Der Ende vergangener Woche verstorbene Verleger Klaus Wagenbach im Jahr 1995.

Düsseldorf Mit einer großen Rede über Bücher und Leser eröffnete der Verleger einst das Heinrich-Heine-Haus. Eine Spurensuche anlässlich seines Todes.

Große Verlegerpersönlichkeiten kommen an der Geburtsstadt Heinrich Heines nicht vorbei. Und so hat auch Klaus Wagenbach, der jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben ist, seine Spuren dort hinterlassen. Im Schauspielhaus hatte er Gedichte seines Autors Erich Fried kommentiert, vor allem aber hielt er eine große Rede zur Eröffnung der Literaturhandlung Müller und Böhm im Heine Haus. Im Jahr 2006 war das, und wer das Manuskript, mit Schreibmaschine geschrieben und handschriftlich redigiert, heute liest, ist berührt von der unverdrossenen Bücherliebe des Verlegers wie auch von seiner Weitsicht.

Denn schon damals zeigten sich erste Krisen in der Branche, weshalb er die Neueröffnung eines Buchgeschäfts gleich zu Beginn als „eine Buchhandlung in ihrer verschärften Form“ bezeichnete. Das machte Wagenbach, ein Freund des Hauses, auch an den Bestellungen von Rudolf Müller und Selinde Böhm fest – wie etwa an den fünf Exemplaren von Vasaris „schönem Buch über die Gemmenschneider und Glasmaler der Renaissance“. Ein vielleicht exotisch anmutendes Thema, dafür war es dann aber in der Buchhandlung zu entdecken.

Und genau das schätzte Wagenbach so ungemein. Leser, die sich überraschen lassen wollen und eben nicht nur bestellte Bücher einfach abholen. Für Wagenbach spiegelte sich im mangelndem Interesse am Unbekannten auch der Geist einer Gesellschaft, „die sich nichts anderes mehr als sich selbst vorstellen kann“. Das würde, so Wagenbach, schon schwer „nach Glaubensgemeinschaft“ riechen, die damit in eine Zeit vor der Aufklärung zurückfiele. Auch darum hinge nach seinen Worten die Zukunft der Bücher davon ab, „wie weit sich ein glaubensstarker Geruch aus alten Zeiten verbreiten“ könne. Aus diesem Grund, so der Verleger, „sollen wir die Bücher lieben. Nicht alle, natürlich. Aber doch die aufklärenden und anarchistischen, die geschichtsbewussten und gedankenverlorenen, die ungewöhnlichen und neuen, nicht zu vergessen die übersetzten Bücher, nicht nur, weil sie uns etwas aus der Fremde erzählen, sondern auch etwas über uns selbst.“