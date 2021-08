Krankenhäuser in Moers und Kleve : Kooperation im Kampf gegen Brustkrebs

Niederrhein Das Krankenhaus Bethanien in Moers und das St.-Antonius-Hospital Kleve sind seit 2007 als Kooperatives Brustzentrum anerkannt. Was das für Patienten bedeutet.

Seit der Erstzertifizierung im Jahr 2007 konnte das Kooperative Brustzentrum Linker Niederrhein alle im Drei-Jahres-Rhythmus erforderlichen Prüfungen zu den Rezertifizierungen bestehen. „Unsere Kooperation besteht nicht nur auf dem Papier“, sagt der Chefarzt der Frauenklinik am Krankenhaus Bethanien und Brustzentrumsleiter am Moerser Standort Peter Tönnies. „Durch unseren fachlichen und auch persönlichen Austausch ist in unserem Brustzentrum eine gelebte Kooperation gewachsen, von der unsere Patientinnen sehr profitieren.“

Sicherheitsmaßnahme in Krankenhaus in Kempen

Sicherheitsmaßnahme in Krankenhaus in Kempen : Intensiv-Patienten nach Stromausfall verlegt

Das, heißt es, unterstrichen unter anderem die jüngsten Ergebnisse der jährlichen Patientinnenbefragungen der Universität Köln in allen NRW-Brustzentren. Demnach konnte der Standort Kleve die guten Ergebnisse der Vorjahre wiederholen und liegt in der Gesamtbewertung unter den besten 20 Prozent. Der Standort Moers konnte die Patientinnenzufriedenheit im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt steigern.

Ein zentraler Bestandteil des Kooperativen Brustzentrums sind die wöchentlichen Tumorkonferenzen: Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachdisziplinen beraten dort gemeinsam über jeden einzelnen Fall und erarbeiten eine auf die Patientin individuell zugeschnittene Therapie. „Unsere Stärke liegt im regelmäßigen Austausch. Sei es bei den Tumorkonferenzen per Videoschalte, bei gemeinsamen Qualitätszirkeln oder im Rahmen von Hospitationen“, sagt Lubos Trnka, Chefarzt der Frauenklinik am St.-Antonius-Hospital und Brustzentrumsleiter am Standort Kleve. Durch diesen hohen Standard in allen Diagnostikverfahren und die interdisziplinäre Besprechung aller Befunde könnten in vielen Fällen unnötige Operationen verhindert werden.