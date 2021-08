Gewässer in Moers : Großputz im Königsee – Enten ziehen um

Gewässer in Moers

Wie jedes Jahr Ende Juli, Anfang August steht der Wasserwechsel im Königsee an. Ab 9. August wird die Enni Stadt & Service das künstlich angelegte Gewässer säubern. „Wir können jetzt nach der gesetzlichen Brut- und Setzzeit loslegen“, sagt der zuständige Teamleiter Axel König. Dazu wird zunächst das Wasser abgepumpt und das Becken dann von Unrat befreit.

Rund zwei Tage wird es dauern, bis der See leer ist. Erst dann können Mitarbeiter aus dem Bereich der Grünflächenpflege der Enni den zurückgebliebenen Schlamm mit Besen und Schneeschiebern zusammenkehren. Ein spezieller Sauger wird den Schlamm dann aufnehmen und ihn in ein Spül- und Saugfahrzeug pumpen, das sonst bei der Kanalreinigung eingesetzt wird.

Bei der Arbeit, so teilt es die Enni mit, werden die Mitarbeiter immer auch ein Auge auf die Enten haben. „Die Tiere zeigen sich von der Aktion stets wenig beeindruckt und ziehen mit ihrem halbwüchsigen Nachwuchs von alleine ein paar Meter weiter in den Graben des Moersbaches um. Dort haben sie ihre Ruhe, bis sie in den Königssee zurückkehren können“, sagt König.