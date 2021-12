Karneval in Moers : Prinzenpaar plant mit Doppelsession

Prinzessin Bea I. und Prinz Manni I. haben sich schon früh auf eine Doppelsession eingestellt. Foto: Rüdiger Bechhaus

Moers Der Saalkarneval in der Grafschaft Moers fällt 2022 komplett aus, ebenso der Nelkensamstagszug. Das Prinzenpaar Manni I. und Bea I. darf noch eine Session dranhängen.

Vier Laudationen hätte Christian Behrens am 8. Januar 2022 halten sollen, weil die Senatoren der Ersten Großen Grafschafter Karnevalsgesellschaft „Fidelio“ 1951 ihren Senatorenball feiern wollten. Gleich vier Senatoren wollten sie in ihren Reihen aufnehmen. Doch der Moerser Kleinkünstler, der durch sein Programm „Kleine Welten“ bekannt geworden ist, kann diesmal wohl keine Lobreden halten. Der Senatorenball am zweiten Samstag im Januar fällt voraussichtlich aus.

Mit dem Senatorenball der Fidelio startet traditionell die zweite Hälfte der Session, wie mit der Haussitzung der KG Humorica, um langsam dem Nelkensamstagzug entgegenzusteuern, dem Höhepunkt der Session. Doch diesmal ist alles anders sonst. Für gewöhnlich beginnt die fünfte Jahreszeit in der Grafschaft oft vor dem offiziellen Start am 11.11 um 11.11 Uhr, 2021 war es am 6. November mit dem 33. Geburtstag der Grafschafter Funken in der Viva-Eventhalle in Neukirchen-Vluyn. Am Samstag nach dem 11.11., dem 13. November wurde das Prinzenpaar Manni I. und Bea I. im Rheinkamper Kulturzentrum proklamiert, wie bei allen Veranstaltungen im November freiwillig unter 2G-Bedingungen. „Erst einmal feiern und gucken, wohin die Reise geht“, blickte Bürgermeister Christoph Fleischhauer bei der Proklamation vorsichtig in die Zukunft. Zwei Wochen feierten die Narren, bis sie mit der Einweihung des Standquartiers „Haus Engeln“ die erste Hälfte der Session 2021/2022 abschlossen. Sie gingen in die Advents- und Weihnachtspause, um zu gucken, wohin die Reise geht, wie es der Bürgermeister schon formuliert hatte.

Info Besucherzahl wäre nicht zu handhaben Der Zug Wenn es nicht regnet, kommen um die 110.000 Besucher zum Nelkensamstagzug. Hochgerechnet auf den 6,5 Kilometer langen Zugweg ist das realistisch. Die Polizei gibt meistens 100.000 an, der Kulturausschuss Grafschafter Karneval meistens 110.000 bis 120.000. Die Absage Weil in vielen Städten Karnevalsumzüge bereits abgesagt wurden, wären am 26. Februar 2022 wohl mehr Narren gekommen. „Wir haben mit bis zu 200.000 Besuchern gerechnet“, sagt KGK-Vizepräsident Joachim Fenger. „Diese Anzahl wäre nicht mehr handhabbar gewesen, speziell unter Corona-Bedingungen. Die Entscheidung Der KGK steht in ständigem Austausch mit dem Bürgermeister, Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Polizei. Die Entscheidung, den Zug abzusagen, wurde gemeinsam getroffen. Die Absage schmerzt. Aber niemand kann ein nicht kalkuliertes Risiko eingehen.

Viele Karnevalsgesellschaften haben zwischenzeitlich ihre Bütten- und Galasitzungen abgesagt, zum Beispiel die KG Lusticana St. Barbara Moers-Meerbeck, die traditionell im Jugendheim an der Lindenstraße auf engstem Raum in familiärer Atmosphäre feiert. „Die Gesundheit und die Sicherheit, sowohl der Gäste als auch der Mitglieder, steht für uns an erster Stelle“, begründet Präsidentin Petra Weier die Absage.Für kleinere Vereine, die ihre Sitzungen mit Künstlern aus den eigenen Reihen gestalten, ist es einfacher, Sitzungen abzusagen, als für größere Gesellschaften. Zum Beispiel greift die KG Fidelio neben eigenen Künstlern, wie ihren Gardetänzerinnen, bei der Herren- oder Damensitzung auch auf andere Künstler zurück.

„Aussteigen ist leicht gesagt“, erklärt Fidelio-Präsident Dieter Böhl und fügt hinzu: „Aber irgendjemand hat die Kosten zu tragen.“ Es gibt zwar einen Sonderfonds, der Mitte Dezember 2021 von der Bundesregierung aufgelegt wurde. Bis Ende Dezember haben sich Karnevalsgesellschaften registrieren zu lassen. Viele glauben aber nicht daran, ein Sonderfonds werde Kosten für Absagen komplett übernehmen, zum Beispiel für gebuchte Künstler oder reservierte Säle.

Obwohl im Frühsommer 2021 die Inzidenz teilweise unter zehn lag und einige die Pandemie schon ad acta legen wollten, plante der Kulturausschuss Grafschafter Karneval zweigleisig. Auf dem einen Gleis bereitete er alles für eine Session vor, die fast wie vor der Pandemie laufen könnte, wie es bis Ende November 2021 der Fall war, oder mit einer Session, die der Pandemie zum Opfer fallen könnte, wie es voraussichtlich im Januar oder Februar 2022 der Fall sein dürfte. „Im Prinzenvertrag hat der Kulturausschuss bereits Regelungen getroffen, was bei coronabedingten Absagen passiert“, sagt KGK-Präsident Hansi Kitzhofer unserer Zeitung. „Wir haben bei den Absagen alle Tränen in den Augen. Aber wir müssen Vernunft zeigen. Auf jeden Fall darf das Prinzenpaar eine weitere Session regieren.“

Das Prinzenpaar, das aus dem Garde Corps Moers stammt, plante ebenfalls zweigleisig, also mit einer Doppelsession. So ließ es auf den Orden vorsorglich „Session 2021 bis 2023“ vermerken. „Das macht diesen Orden einmalig und besonders wertvoll“, sagt Prinzessin Bea I., die zur Proklamation ein Saxophon-Ständchen gab. „Wir sind froh, dass wir mit unseren Prinzencrew in die Session starten konnten. Wir haben uns frühzeitig impfen lassen. Wir rufen alle auf, sich jetzt boostern zu lassen.“