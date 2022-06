Bürgerservice in Moers: Länger warten auf den Reisepass​

Bürgerservice in Moers

Moers Wer jetzt einen Urlaub oder eine Reise plant und dafür einen Pass benötigt, sollte sich besser zeitnah um einen Termin beim Bürgerservice kümmern. Was die Stadtverwaltung in Moers rät.

Gefühlt ganz plötzlich stehen die Sommerferien vor der Tür und mit ihnen auch für viele die erste Auslandsreise seit Beginn der Corona-Pandemie. Ein Blick in den Reisepass zeigt dann vielleicht: Abgelaufen! Folglich muss ein neuer her – was dauern kann. „In Moers braucht die Verwaltung derzeit rund acht Wochen Vorlauf“, sagt Klaus Janczyk. „Im Vergleich zu anderen Kommunen stehen wir damit aber sogar noch gut dar. Zwölf bis 14 Wochen sind anderswo durchaus im Bereich des Möglichen“, betont der Stadtsprecher