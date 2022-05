Service für Moers Festival-Fans : Für Musikfreunde, Flaneure und Entdecker

2021 spielten die Künstler in der Festivalhalle wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum. 2022 dürfen die Musikfreunde wieder in die Halle rein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Nach zwei Pandemie-Jahren kehrt das Moers Festival vom 3. bis zum 6. Juni in die analoge Welt zurück. Alles, was man Pfingsten über die Spielorte, das Campen und die Märkte wissen muss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Die Spielorte Das Moers Festival hat 2022 drei Hauptstandorte: Konzerte erleben Besucher in der Festivalhalle am Solimare, am Rodelberg im Freizeitpark und rund um das Gymnasium in den Filder Benden mit Aula und Turnhalle. Weitere Spielorte sind unter anderem: die Stadtkirche, das Alte Landratsamt, das Bettenkamper Meer, die Röhre sowie das digitale Moersland.

Für Essen und Trinken wird in den drei Festivaldörfchen gesorgt. Foto: Norbert Prümen (nop)

Für Kenner und Neugierige Mit dem Kunst- und Klangkollektiv „Recursion“ öffnet erstmals der „Fachbereich FB-08 für nicht-anthropogene Musik“ auf dem Moers Festival seine Türen. Die Musiker überlassen hier den Computern, Robotern, Algorithmen und selbstspielenden Instrumenten das Feld. Das Kollektiv wurde 2019 von jungen Musikern und Klangkünstlern aus Duisburg / Moers ins Leben gerufen. Spielort ist die Aula des Gymnasiums in den Filder Benden.

Der Rodelberg im Freizeitpark ist seit dem vergangenen Jahr ein Spielort des Moers Festivals. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die neue Bühne Jeanne-Marie Varain, Geschäftsführerin der Moers Kultur GmbH, bringt „Annex“ an den Niederrhein. Es handelt sich um eine von Musikern selbst organisierte Bühne. Die Festivalmusiker laden an allen vier Pfingsttagen ihre eigenen Gäste auf die Bühne und lassen dort die Avantgarde wieder auferstehen. Die Annex-Bühne steht auf dem Schulhof des Gymnasiums in den Filder Benden.

Das Moers Festival findet 2022 an drei Standorten statt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Für Nachtschwärmer Ganz viel brasilianische Musik gibt es zum Beispiel in der Szenekneipe „Die Röhre“ an der Weygoldstraße. DJ Tudo legt dort unter dem Motto „I only believe in a god that dances“ am Festivalsamstag ab Mitternacht auf. In derselben Nacht gibt es in der Stadtkirche ab 1 Uhr „Musik für Orgel und einen Tonsetzer“. Am Festivalmontag gastiert dort auch die Pianistin und Klangkünstlerin Maya Dunietz aus Israel.

Gesprächsstoff Ein Themenschwerpunkt der „Discussions“ ist jüdische Diversität mit ihrer damit verbundenen Vielstimmigkeit. Am Festivalsamstag gibt es zum Beispiel um 11 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums in den Filder Benden unter dem Titel „Leben mit Komplexität – jüdische Gegenwarten“ eine Einführung in den Themenkomplex. Kuratorin ist Anna Schapiro. Um 14 Uhr ist dort der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus zu Gast. In seinem Impulsvortrag: „Der Kampf gegen Antisemitismus – Lackmustest für die offene Gesellschaft“ wird Felix Klein sein Amt vorstellen und die verschiedenen Formen von Antisemitismus in Kunst und Kultur erörtern sowie Maßnahmen der Bekämpfung aufzeigen.



Musik für Moers Bereits seit 15 Jahren leben in Moers jährlich wechselnd Stadtmusikanten, die je ein Jahr lang das kulturelle Leben in der Grafenstand bereichern. Im Januar zog die Chicagoer Cellistin Tomeka Reid als Improviser in Residence in die Kleine Allee 10 ein. Sie wird mehrfach auf dem Festival auftreten: Im Trio Artifacts trifft sie Mike Reed (Schlagzeug) und Nicole Mitchell (Flöte). Das Konzert ist am Festival-Freitag um 17.45 Uhr in der Festivalhalle am Solimare. Ihr reguläres Quartett ist mit Gitarristin Mary Halvorson, Jason Roebke am Bass und Drummer Tomas Fujiwara besetzt und spielt am Festival-Montag ab 19.45 Uhr am Rodelberg. Und gemeinsam mit Tomas Fujiwara wird sie in der „Röhre“ Platten auflegen. Die Kunststiftung NRW fördert den Improviser in Residence.

Zum Stöbern Der Händlermarkt ist 2022 in drei „Festivaldörfchen“ aufgeteilt, die die Spielorte des Moers Festivals miteinander verbinden. Die Standorte sind am Gymnasium in den Filder Benden bis zum Rodelberg sowie vom Sonnenweg bis zur Festivalhalle am Solimare – gemütliche Sitzecken sind inklusive. Am Rodelberg gibt es Kunstwerke aus Nicaragua (Pan y Arte), Schmuck, Armbänder und Mützen von Katy, Holzschnitzereien und Musikinstrumente von Silvermoon Art, selbstgemachte Naturseife, Glasperlenschmuck und afrikanische Textilien zu bestaunen und zu kaufen. Am Gymnasium Filder Benden steht ein interaktiver Drumcomputer. An der Festivalhalle am Solimare warten Lampen, Schmuck und Räucherstäbchen. Und die „Moersfriends“, der Förderverein des Moers Festivals, laden ein zu einer Reise in die Festivalgeschichte. An insgesamt 55 Ständen soll es viel zu entdecken geben.

Essen und Trinken Die Gastronomie befindet sich ebenfalls in den drei Festivaldörfern. Die kulinarische Entdeckungsreise reicht von Mini-Donuts am Rodelberg bis Pizza, Falafel, Flammkuchen und vegetarischen Speisen an der Festivalhalle am Solimare sowie thailändische Spezialitäten und Knödel-Variationen am Gymnasium Filder Benden.



Spiel und Spaß „Wo die wilden Kinder wohnen“: So heißt das Angebot für die jüngsten Festivalbesucher. Am Streichelzoo können sie basteln, bauen, spielen, malen und vieles mehr. Es finden Kunstaktionen statt. Der Eintritt ist frei.

Bequem unterwegs sein Wer auf dem Festival mobil sein möchte, findet einen Fahrradverleih am Rodelberg im Freizeitpark. Die 71 Moers-Bikes, die von vielen kleinen und großen Moersern liebevoll gestaltete Upcycling-Fahrradflotte, ist kostenfrei. Ermöglicht wird dieses Angebot von der Volksbank Niederrhein und der Marschmann Gruppe.

Gut übernachten Camper, die ein Festivalticket haben, können ihre Zelte kostenfrei im Freibad Solimare, Filder Straße 144, aufschlagen. Das Gelände öffnet am Donnerstag, 2. Juni, 18 Uhr, und schließt wieder am Dienstag, 7. Juni, 10 Uhr. Toiletten als auch Duschen sind vorhanden, und es gibt einen ausgewiesenen Bereich für Familien, direkt neben den Spielgeräten. Camper und Wohnmobile können auf dem Parkplatz Freizeitpark, Krefelder Straße 97, parken. Dort gibt es keine Wasser- oder Stromanschlüsse; die Toiletten am Streichelzoo und die Duschen im Solimare können jedoch genutzt werden. Am Solimare gibt es Stellplätze, die über Wasser- und Stromanschlüsse verfügen.

Barrierefrei unterwegs sein „Wir versuchen, ein größtmögliches Maß an Barrierefreiheit anzubieten“, teilt das Festivalbüro auf RP-Anfrage mit. Für Menschen mit Handicaps gibt es Rollstühle zum Ausleihen. Das Moers Festival kooperiert weiterhin mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Konstruktive Kritik geht per E-Mail an info@moers-festival.de

Das Festival in Zahlen 205 Künstlerinnen und Künstler aus 25 Ländern, 93 Programmpunkte an vier Tagen, fünf Diskussionen / Workshops, vier Moers Sessions, ein Moersland, vier @the same time-Konzerte, drei Parties, zwei Lesungen, zwei Vorträge, vier Kunstaktionen auf dem Festivalgelände und in der Stadt, zwei Ausstellungen, 23 Konzerte in der Festivalhalle, 22 Konzerte am Rodelberg und 13 unkuratierte Session auf der Annex-Bühne am Gymnasium in den Filder Benden. Das ganze Programm des Moers Festivals findet man im Internet unter www.moers-festival.de

Für junge Talente „Moersterclass“ heißt die Talentschmiede des Festivals. Sie wird zum zweiten Mal von Lukas Döhler, der 2018 als „Composer Kid“ zum Moers Festival stieß, konzipiert und koordiniert. Aus bundesweiten Einsendungen hat er fünf Stücke beziehungsweise Konzepte ausgesucht, die mit Musikern des schwedischen Alex Zethson Ensembles studiert, probiert, diskutiert, arrangiert und improvisiert werden. Die „Moersterclass“ präsentiert sich am Festival-Sonntag um 19.30 Uhr in der Festivalhalle.

Zuhause dabei sein Im digitalen Moersland können Musikfreunde ab Freitag, 3. Juni, 16 Uhr, in die Geschichte des Moers Festivals eintauchen und Konzerte erleben. Das Moersland funktioniert nur mit Maus und Tastatur. Die Anleitung ist auf der Homepage das Moers Festivals zu finden. Die Konzerte unter der Rubrik „@the same time“ sind nur dort zu erleben. Über www.moers-festival.de geht es außerdem zum Moers TV, zum Arte-Concert-Stream und ins Moersland.