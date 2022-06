Ausstellung in Moers : Grundschüler setzen sich für Frieden ein

Ausstellung in Moers

Moers Ergebnisse eines Kunstprojekts der Grundschule Hülsdonk sind im Hüsch-Bildungszentrum zu sehen.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Schüler der Grundschule Hülsdonk. Die Kinder haben Fragen und Befürchtungen und wollen darüber sprechen und Antworten erhalten. Daraus ist ein Kunstprojekt entstanden. Die Ergebnisse sind jetzt im Foyer des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums zu sehen.

„Die ersten beiden ukrainischen Kinder kamen in die vierten Klassen und die Hilfsbereitschaft trotz der großen Sprachbarriere war sehr groß. Aus den Unterrichtsgesprächen entstand die Idee, etwas zu tun“, berichtete Konrektorin Nicole Fleck-Hell bei der Ausstellungseröffnung. „Die Kinder wollten Anteil nehmen und zeigen, wie fürchterlich dieser Krieg ist“. Die Mädchen und Jungen haben für die Verantwortlichen des Krieges eine klare Botschaft: „Habt ihr noch alle Tassen im Schrank!?“ Sie plädieren dafür, den Konflikt ohne Gewalt und mit Worten zu lösen.

Schülersprecher Luca (9) und seine Stellvertreterin Finja (9) aus der 4b stellten die Überlegungen zu der Kunstaktion vor. Aktuell besuchen fünf Kinder aus der Ukraine den Unterricht in Hülsdonk. Die Kinder sind laut Einschätzung der Schulleiterin Sylvie Sterz sehr froh darüber, wieder mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen und nehmen trotz der Sprachbarrieren engagiert am Schulleben teil.