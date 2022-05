Kriminalität in Moers : Mordkommission ermittelt nach Schuss in Meerbeck

Moers Ein wohnungsloser Moerser erlitt Verletzungen an beiden Beinen. Möglicherweise handelt es sich um eine Tat im Drogenmilieu. Ein versuchtes Tötungsdelikt steht im Raum.

Nach einem Vorfall in Moers-Meerbeck, bei dem am Montag ein Mann durch Schüsse verletzt worden war, hat die Duisburger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingesetzt. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Moers wurden Ermittlungen wegen eines möglichen versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Am Montagnachmittag (30. Mai) waren bei der Polizei in Moers kurz nach 16 Uhr Hinweise auf einen Mann mit Schussverletzungen eingegangen. Zeugen hatten unweit des Moerser Bahnhofs – zwischen Homberger Straße und Kirschenallee – ein Knallgeräusch wahrgenommen. Kurz darauf saß ein 26-jähriger Moerser vor einem türkischen Lebensmittelgeschäft an der Kirschenallee. Er hatte Schussverletzungen an beiden Oberschenkeln erlitten.