Spendenaktion für die Dominikanische Republik : Rheinberger Triathlet läuft für einen guten Zweck

RHEINBERG Der 20-jährige Luca Rams sammelt Spenden für das Collegio Enriquillo in der Dominikanischen Republik, eine Partnerschule der Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn.

Keine Frage: Luca Rams ist sportlich. Nicht umsonst absolviert der 20-jährige Rheinberger eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann im Moerser Aktiv Sportpark. Im vergangenen Jahr hatte sich der Azubi im zweiten Lehrjahr einer besonderen Herausforderung gestellt. Im September 2021 hat er in Ratingen seinen ersten Triathlon absolviert. Zuvor habe er zwar schon an mehreren Triathlons teilgenommen, aber jeweils „über kürzere Volksdistanzen“, erläutert Luca Rams.

Jetzt hat er sprichwörtlich Blut geleckt: Am 28. August möchte er beim Iron Man 70.3 in Duisburg an den Start gehen. Das heißt: 1,9 Kilometer schwimmen, 90,1 Kilometer Rad fahren und 21,1 Kilometer laufen. Seine sportliche Vorbereitungsphase verknüpft Luca nun mit dem guten Zweck und lässt Interessierte vom 4. bis 11. Juni hinter seine Trainingskulissen blicken. „In dieser Woche sammele ich Spenden für das Collegio Enriquillo in der Dominikanischen Republik, eine Partnerschule der Gesamtschule Niederberg“, berichtet Luca Rams, dessen Freund die Gesamtschule im benachbarten Neukirchen-Vluyn besucht. In dem Karibikstaat wird das Geld für den Neubau eines Gebäudes sowie für die Bezahlung der Lehr- und Betreuungskräfte benötigt. Lucas Spendenprinzip: Jeder gibt, was er mag und kann.