Polizei ermittelt in Moers : Mann durch Kugel am Oberschenkel schwer verletzt

Moers Völlig unklar sind die Hintergünde einer Tat in Moers-Meerbeck. Ein Mann soll durch eine Schusswaffe schwer verletzt worden sein. Wer den Schuss abgab und warum, ist unbekannt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Polizeieinsatz in Moers-Meerbeck: Am Montagnachmittag ist dort ein Mann durch einen Schuss verletzt worden. Nach Angaben der Polizei drang die Kugel in den Oberschenkel des 26-Jährigen aus Moers ein. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, meldete die Polizei kurz nach 18 Uhr. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst völlig unklar. Schauplatz war kurz nach 16 Uhr die Kirchschenallee in der Nähe von Penny. Der 26-Jährige soll verletzt und blutend auf der Straße unterwegs gewesen sein. Der Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts sei auf ihn aufmerksam geworden und habe sich zunächst um ihn gekümmert. Welche Art Schusswaffe im Spiel war, wer den Schuss abgegeben hat und warum, dazu hatte die Polizei am Montagabend noch keine Erkenntnisse. Die Ermittler erhofften sich Aufschlüsse von einer noch ausstehenden Vernehmung des verletzten Mannes. Zudem hofften sie, dass Kunden des Penny-Markts, Autofahrer, die auf der Kirschenallee in Richtung Kreisverkehr Ernst-Holla-Straße, Anwohner oder Passanten Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02841 107 bei der Polizei in Moers zu melden