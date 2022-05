Senioreneinrichtung in Moers : Alterssitz für gerettete Hühner

Moers Die Bewohner des Rudolf-Schloer-Stifts freuen sich über vier Hühner aus einem eiverarbeitenden Betrieb, die im Garten ein schönes Zuhause gefunden haben.

Vor sechs Wochen kamen die Tiere in einem angeschlagenen Zustand in das 60-Quadratmeter-Areal im Garten des Seniorenheims an. Bis dahin hatten sie in den Stallungen eines eiverarbeitenden Betriebs gelebt. Mit zwei Jahren ins Seniorenalter gelangt, befand sie das Wirtschaftsunternehmen für nicht mehr produktiv. Ihren Weg ins Seniorenheim haben sie gefunden, weil die Tochter eines Bewohners einen Artikel zur Tierrettung in der Zeitung fand. Die Mitarbeitenden nahmen Kontakt zum Verein Tierrettung NRW auf. Nachdem sie belegen konnten, dass die Tiere im Rudolf-Schloer-Stift ein gutes Zuhause finden, erhielten sie prompt einen Anruf. Der Verein hatte mehrere Hühner in einem Noteinsatz befreit und an verschiedene Pflegestellen vermittelt.