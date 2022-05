Die Zahl der Hilfesuchenden steigt : Aktionswoche: Jeder hat ein Recht auf Schuldnerberatung

Kreis Mettmann Die Lebensmittelpreise steigen. Immer mehr Menschen fühlen sich auf Hilfe angewiesen. Viele fürchten für die Zukunft untragbare Stromkosten. Schuldnerberater bieten verstärkt Hilfe an.

Vor allem in finanziell ohnehin belasteten Haushalten drohen dramatische Abstürze, die in die sogenannte Schuldenfalle führen können.

Von der Verschuldung in die Überschuldung ist es manchmal nur ein kleiner Schritt und in Zeiten von rasant steigenden Preisen und großer Unsicherheit in der Wirtschaft ist der schnell getan – mit verheerenden Folgen. Darauf macht die Caritas-Schuldnerberatung anlässlich der Aktionswoche der Schuldnerberatung, die vom 30. Mai bis 3. Juni stattfindet, aufmerksam. Sie fordert ein Recht auf Schuldnerberatung für alle und einen Ausbau der Schuldner- und Insolvenzberatung.