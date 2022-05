Planung für Anlage im Freizeitpark Moers : Der neue Streichelzoo wird nachts abgeschlossen

Moers Am 9. Juni stellt die Stadt der Politik den aktuellen Stand der Planung für die Anlage im Freizeitpark vor. Anders als bisher soll der Streichelzoo komplett eingezäunt und mit einem abschließbaren Eingangstor versehen werden. Im September will die Stadt eine Förderung des Streichelzoos beim land beanztragen.

Die Planungen für die Zukunft des Moerser Streichelzoos kommen in eine entscheidende Phase. Im September will die Stadt Fördermittel für den Umbau der Anlage im Freizeitpark beantragen. Um die Unterlagen im Sommer vorbereiten zu können, soll die Politik noch einmal den eingeschlagenen Weg absegnen, und zwar in der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung vor der Sommerpause am 9. Juni. Wie berichtet soll der Streichelzoo künftig nicht nur ein Ort sein, an dem Menschen sich am Anblick von Tieren erfreuen können. Die Anlage soll auch pädagogischen Zwecken dienen. Umweltbildung und Naturerfahrung lauten die Stichworte. Unter anderem ein Schulungsgebäude, ein „grünes Klassenzimmer“ und der VHS-Biogarten sind Bestandteile des Konzepts.