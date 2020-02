Nelkensamstagszug in Moers : Bürgermeister kontrolliert Glasverbot

Moers Am Friedrich-Ebert-Platz wurde das Glasverbot 2009 zuerst eingeführt – und dann auf den Zugweg ausgeweitet.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer schlüpfte am Nelkensamstag erstmals in die Rolle eines Ordners und Kontrolleurs. Ab 10 Uhr stand er am Kreisverkehr Ernst-Holla-Straße/Homberger Straße, um Personen darauf hinzuweisen, dass der Mittelpunkt des Kreisels freigehalten werden muss. Dieser war in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen erstmals eingezäunt, um eine potenzielle Engstelle entlang des Zugwegs zu entschärfen. Außerdem ließ sich der Verwaltungschef Rucksäcke und Taschen zeigen, um sie auf Glasflaschen zu kontrollieren. „Das Glasverbot hat sich herumgesprochen“, stellte er fest. „Fast niemand hat Glasflaschen dabei. Die Karnevalisten sind auf Kunststoffflaschen umgestiegen.“

Kontrolliert wurde an der Ernst-Holla-Straße, an der das Glasverbot entlang des Zugwegs beginnt, am Bahnhof und am Friedrich-Ebert-Platz. Dort wurde das Glasverbot 2009 zuerst eingeführt, um es dann auf den Zugweg bis zum Rathaus am Neuen Wall auszuweiten. „46 städtische Mitarbeiter und 15 eines Sicherheitsdienstes sind im Einsatz“, berichtete André Köhn, der Leiter der Veranstaltungskoordination der Stadt Moers ist. „Dazu kommen die Dreier-Streifen, die aus Jugendamt, Ordnungsamt und Polizei bestehen. Sie laufen den Zugweg ab und kontrollieren Jugendschutz und Alkohol.“ An den Kontrollpunkten lagen kleine PET-Flaschen bereit, die vom Kapellener Getränkehersteller Niederrhein Gold gesponsert wurden. Rot-weiße „Durchfahrt verboten“-Schilder mit Flaschenaufdruck wiesen unmissverständlich auf das Glasverbot hin.Für Christoph Fleischhauer endete der Einsatz, als er nachmittags auf der Homberger Straße den Wagen der Rebellinnen der KG Lusticana bestieg. Seit 2015 fährt der Bürgermeister bei jedem Nelkensamstagszug auf diesem historischen roten Karnevalslastwagen mit.