Theaterpremiere in Moers : Die theatrale Aufarbeitung einer Tragödie

Das Schlosstheater feierte Premiere der Inszenierung „Parade 24/7“. Es handelt sich um ein Rechercheprojekt über die Loveparade-Katastrophe.

Viel Applaus für eine mutige Inszenierung: Mit „Parade 24/7“ hat das Schlosstheater am Mittwoch eine künstlerische Aufarbeitung der Loveparade-Katastrophe uraufgeführt – trotz der im Vorfeld geäußerten Kritik, ob Theater das in Anbetracht so vieler Opfer darf. So lief die Premiere im Schloss ab:



Der Anlass Die Loveparade-Katastrophe jährt sich am 24. Juli 2020 zum zehnten Mal. Die juristische Aufarbeitung der Tragödie, die 21 Tote und 600 verletzte Menschen forderte, gestaltet sich mehr als schwierig. Die Ankündigung der Einstellung des Verfahrens am 17. Januar 2019 und die bevorstehende Verjährung waren für das Schlosstheater Anlass, sich der Katastrophe mit theatralen Mitteln anzunähern. Ziel sei ein Diskurs, der nicht auf Verdrängung, sondern Bearbeitung basiere, führte Intendant Ulrich Greb in die Inszenierung ein: „Für juristische Laien sind die Vorgänge nur schwer nachzuvollziehen.“



Die Umsetzung In der Regie von Ulrich Greb nehmen die sechs Schauspieler Frank Wickermann, Patrick Dollas, Lena Entezami, Matthias Heße, Roman Mucha und Elisa Reining die Rollen von Chronisten der Tragödie ein, die noch heute eine unverheilte Wunde ist. Als groß angelegtes Rechercheprojekt basiert das Stück auf Interviews mit Augenzeugen, Betroffenen, Journalisten, Prozessbeteiligten und Gerichtsprotokollen. Aus den gesammelten Zitaten entstand eine Textcollage. Regisseur Ulrich Greb schmückt nicht aus und fügt nichts hinzu.

Die Zusammenarbeit Der mexikanische Vibraphonist und Schlagzeuger Emilio Gordoa, der 2019 auf Einladung des Moers Festivals für ein Jahr als Improviser in Residence in der Grafenstadt gelebt und gearbeitet hatte, entwickelte für die Inszenierung eine verstörende und antreibende Soundkulisse aus vorwiegend elektronischen Klängen. Das Schlosstheater hat für diese Inszenierung erstmals mit einem Choreographen zusammengearbeitet. Das Ensemble erarbeitete mit Constantin Hochkeppel rhythmische Bewegungsabläufe zur Musik Gordoas, die an ein Rave erinnern. Es sind wiegende, ja fast wellenförmige Bewegungen, die die Kondition der sechs Schauspieler forderten.



Die Bühne Birgit Angele, mit der Ulrich Greb schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet, hat den Bühnenraum im Moerser Schloss komplett in Schwarz eingerichtet. Während die Katastrophe im Stück zeitlich immer näher rückt, füllt sich die Bühne aber mit unzähligen schwarzen Luftballons, die die sechs Schauspieler fast zu erdrücken scheinen. Sie sind kaum noch zu sehen und versuchen, ihren Weg nach vorne zu bahnen, was ihnen fast nicht gelingt. Mit diesem theatralen Kunstgriff, einer der wenigen in der Inszenierung überhaupt, schaffen Birgit Angele und Regisseur Ulrich Greb ein absolut prägnantes Bild.



Die Schauspieler Für „Parade 24/7“ ist das komplette Ensemble im Einsatz. Die Schauspieler Patrick Dollas, Lena Entezami, Matthias Heße, Roman Mucha, Elisa Reining und Frank Wickermann tragen graue Anzüge. Im ersten Drittel der Inszenierung stehen sie mit dem Rücken zum Publikum, gesichtslos und anonym. Sie agieren wie Chronisten, allein und im Chor.



Das Fazit Ulrich Greb entwickelt aus den Zitaten eine Textcollage, die in der für sich selbst stehenden Nüchternheit eine emotional bedrückende und aufwühlende Atmosphäre bewirkt. Er hinterfragt mutig, wie es zu der Katastrophe kommen konnte und was in einem Gesellschaftssystem falsch läuft, in dem die Aufarbeitung einer solchen Tragödie so kompliziert ist und am Ende voraussichtlich ohne strafrechtliche Konsequenzen für eine Vielzahl von möglichen Verantwortlichen bleibt. Mehr Wertung braucht es nicht.