Am späten Freitagabend : Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Moers

An der Danziger Straße in Moers gab es einen großen Feuerwehreinsatz. Foto: Feuerwehr Moers

Moers In Moers sind bei einem Wohnungsbrand fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das Feuer war am späten Freitagabend in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Moers um22.10 Uhr zu einem Brand nach Moers-Meerfeld gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss an der Danziger Straße in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits selbstständig aus dem Haus gerettet.

In einer Wohnung im ersten Obergeschoss brach ein Feuer aus. Foto: Feuerwehr Moers

Es wurden sofort zwei Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren in die Brandwohnung geschickt. Ein Übergreifen der Flammen auf die darüber liegende Wohnung konnte so verhindert werden. Es wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Vier davon erlitten Rauchgasvergiftungen, ein Mann wurde mit schwersten Brandverletzungen in eine Spezialklinik nach Duisburg gebracht Die verbliebenen Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes gegen 00.30 Uhr wieder in ihre Wohnungen. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungsarbeiten aufgenommen.

(siev/hebu)