Trotz Windes alles ruhig in der Einsatzleitzentrale : „Nelkensamstagszug ist sicherer geworden“

Glas- und Polizeikontrolle am Kreisverkehr Homberger Straße/Ernst-Holla-Straße. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Am Friedrich-Ebert-Platz laufen beim Nelkensamstagszug die Drähte zusammen. Das Team um Feuerwehr und Stadt, Polizei und Kulturausschuss kennt sich.

Der Nelkensamstagszug ist für André Köhn jedes Jahr eine Herausforderung. „Jeden Tag steigt die Anspannung“, sagt der Leiter der Veranstaltungskoordination der Stadt Moers. Obwohl er seit 20 Jahren von Seiten der Stadt den Nelkensamstagszug koordiniert, stellt er sich immer die Frage: „Hat man an alles gedacht?“ Er hält sich an diesem Tag immer an oder in der Einsatzleitzentrale auf, die auf dem Friedrich-Ebert-Platz aufgebaut ist, wie an diesem Nelkensamstag. „Wenn der Zug vorbei ist und es ist nichts passiert, fällt eine Last“, sagt er. „Zum Glück war das in den vergangenen 20 Jahren nahezu immer der Fall.“

In dieser Einsatzleitzentrale laufen die Drähte des Nelkensamstagzugs zusammen, der weniger Besucher hatte als in den Vorjahren, als es mehr als 100.000 waren. Fünf Feuerwehrleute arbeiten in einem roten Abrollcontainer, der auf dem Friedrich-Ebert-Platz zur Klever Straße hin steht. Zwei davon nehmen Telefonanrufe an. Die anderen drei sprechen sich ab und laufen immer wieder zur analogen Tafel. Auf dieser markieren sie mit roten Magnetbändern auf einem Stadtplan, wo sich gerade Spitze und Ende des Zuges befinden. Dazu positionieren sie die zehn Rettungs- und Krankentransportwagen, die von Feuerwehr und DRK gestellt werden. „Die Magnettafel funktioniert auch, wenn der Strom ausfällt“, sagt Lagedienstführer Norbert Veltges. „Alles ist professionell vorbereitet.“

In oder um die Einsatzzentrale hält sich auch Michael Albrecht auf, der als Hauptkommissar den Einsatz der Polizisten koordiniert. „Diesmal ist es ruhiger als sonst“, sagt er. Dazu ist Rainer Fischer dort. „Ich bin Ansprechpartner für die Karnevalisten“, erzählt der Vizepräsident des Kulturausschusses Grafschafter Karneval. „Wenn ich die Farben höre, weiß ich, welcher Verein es ist und wer auf dem Wagen mitfährt.“

Am Samstag bekommt er um 14.15 Uhr von Prinzessin Mareike I. den Anruf, der Prinzenwagen sei gerade an der Ottostraße in Homberg gestartet. „Der Prinzenwagen hat die Nummer 59“, erzählt der Elferrat der Karnevalsgesellschaft St. Marien Moers-Hochstraß und das Mitglied des Rechtsausschusses des Bundes Deutscher Karneval. „Mit ihm schließt der Zug ab. Der Zug ist über einen Kilometer lang. Vom ersten bis zum letzten Wagen sind es 45 Minuten.“

An diesem Mittag freut er sich über das Wetter, das besser als die Prognose ist, nach der es hätte regnen und noch windiger sein können. „Der Kulturausschuss ist Veranstalter des Nelkensamstagszugs“, erläutert der Rechtsanwalt. „Bis Windstärke 8 kann er den Zug starten. Am Samstagmorgen gab es einige Böen, die über 8 lagen. Aber nach der Vorhersage sollte der Wind abnehmen. Und so war es auch.“

Fischer kennt die Personen der Leitstelle aus den Vor- und Nachbesprechungen, die es bei jedem Nelkensamstagszug gibt. „Meistens ist es eine Besprechung Anfang Januar und eine kurz nach dem Zug“, berichtet er von der Teambildung. „Als wir in der Session 2010/2011 das erste Sicherheitskonzept aufgestellt haben, waren es mehr.“ Damals sahen die meisten Karnevalisten das Sicherheitskonzept als Fluch an, das nach der Loveparade-Katastrophe in Duisburg für Veranstaltungen über 5000 Personen vorgeschrieben wurde. Dirk Aberfeld und er erstellten es für den Kulturausschuss, wobei sie von der Feuerwehr unterstützt wurden.