Einstimmiger Beschluss in Moers : Rat unterstützt Positionspapier gegen Antisemitismus

Moers Einstimmig haben sich die Moerser Fraktionen hinter ein papier der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gestellt. Antisemitismus gefährde die Freiheit aller in ihrem Kern, heißt es darin. Im Internet können demnächst weitere Personen das Positionspapier unterstützen.

Gemeinsam gegen Hass und Vorurteile: Einstimmig und mit vielen persönlichen Bekundungen von Mitgliedern unterstützt der Rat der Stadt Moers die Positionierung gegen Antisemitismus der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Moers. Das Positionspapier ist vor dem Hintergrund des wieder aufkeimenden Antisemitismus entstanden. „Dieser gefährdet die Freiheit aller in ihrem Kern, egal ob er aktuell israelkritisch verschleiert und islamistisch begründet wird, ob er rechtsextremistischen Denkmustern folgt oder, ob er in der Corona-Krise alte antijüdische Stereotypen in Gestalt moderner Verschwörungserzählungen verbreitet“, so die Haltung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Der Verein fordert auf, „sich unabhängig von religiöser Herkunft und politischer Ausrichtung klar und eindeutig gegen den Antisemitismus zu engagieren.“