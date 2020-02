Streit ums neue Gesetz zum Medizinischen Dienst : Keine Strafe für gewissenhafte Kliniken

Niederrhein Die SPD-Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks sagt: Nur „schwarze Schafe“ sollen belangt werden.

Die Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks (SPD) aus dem Kreis Kleve reagiert auf die Sorgen der Krankenhäuser am Niederrhein. Strafzahlungen für Fälle, „in denen Patienten nur wegen einer nicht gewährleisteten Anschlussversorgung nicht entlassen werden können, hat es bisher nicht gegeben und wird es nach unserer Auffassung auch in Zukunft nicht geben“, teilt sie mit. „Wir bestrafen Kliniken nicht dafür, dass sie Patientinnen und Patienten, die wegen fehlender Plätze in der Pflege beziehungsweise Kurzzeitpflege nicht entlassen werden können, weiter stationär versorgen.“