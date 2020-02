DKMS-Aktionstag in Rheinkamp : 70 Gymnasiasten sind bereit, Knochenmark zu spenden

DKMS-Aktionstag in Rheinkamp

Sie sind potenzielle Lebensretter: Jugendliche, die sich beim DKMS-Aktionstag am Gymnasium Rheinkamp registrieren ließen. Foto: Nürnberger

Moers Unter dem Motto „Wir können alle Lebensretter sein“ lud die Schülervertretung des Gymnasiums Rheinkamp zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS zu einem Aktionstag gegen Blutkrebs.

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Leukämien sind die häufigste Krebsart bei Kindern. In vielen Fällen bietet nur eine Stammzelltransplantation eine Heilungschance. Um die Chancen bei der Suche des „Blutzwillings“ zu erhöhen, registriert und vermittelt die DKMS potenzielle Spender an Erkrankte. Jeder gesunde Mensch ab 17 Jahren kann sich als Spender registrieren lassen. Genau hier kamen die Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Rheinkamp zum Zug. Fast 70 junge potenzielle Stammzellspender ließen sich von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern registrieren. Sie können nun als „Blutzwillinge“ Stammzellen spenden und mit ihrer Spende zu Lebensrettern werden.