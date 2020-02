Konzept in Moers vorgestellt : Olympia setzt ein erstes Zeichen

Moers Vorstellung des nachhaltigen Konzepts im Enni-Sportpark in Rheinkamp.

Für die Wettbewerbe im Wassersport ist Duisburg angedacht, Mönchengladbach für den Hockey und Krefeld für den Boxsport. Den Aspekt der Nachhaltigkeit bedienen auch die Messestädte Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund. Oberhausen und Krefeld verfügen über so genannte Multifunktionsarenen. Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen lässt sich als temporäre Schwimmstätte umbauen.

Das RRC-Konzept setzt auf die überarbeiteten IOC-Grundlagen, die keine Mindestkapazitäten mehr vorgibt und ausdrücklich die Bewerbung von Regionen zulässt. „Wir wollen keine weißen Elefanten errichten“, so Erbers mit Blick auf Stadien-Neubauten wie in Rio oder Peking, die nach den Spielen verfallen. Nachhaltigen Sog erlebten hingegen München, Barcelona oder London. In dieser Planungsphase teilen sich 14 Kommunen die Sportarten auf.

Der Kreis Wesel kann von dem Gestaltungs- und Veränderungsmotor profitieren und als Region touristisch bekannter werden. „Ich denke ebenfalls an eine Mobilitätswende durch Investitionen in den Nahverkehr, einer verbesserten Anbindung und an sanierte Sportstätten, in denen im Vorfeld Events, Deutsche Meisterschaften und andere wichtige Wettbewerbe stattfinden können“, so Brohl. Im Sommer stehen die Investitionskosten fest.