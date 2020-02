Regenbogenschule : Karneval „umgekehrt“ in Meerfeld

Moers Beim Zug der Regenbogenschule flogen den jungen Teilnehmern Kamelle zu.

So bunt wie die Farben des Regenbogens und so vielfältig und lebendig wie die Kinder selbst: So ist der Kinder-Karnevalszug der Regenbogenschule Meerfeld. Am Freitagmorgen zogen die rund 260 Schulkinder und ihre Lehrerinnen wieder mit ihren Bollerwagen los, tanzten und jubelten in ihren phantasievollen Kostümen und sammelten fleißig Süßigkeiten. Die wurden von Eltern, Geschwistern und Großeltern am Straßenrand mit lautem Helau in den Zug geworfen.