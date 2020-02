Junger Helfer : Schüler spendet für Welpen im Tierheim

Bastian Schmitz macht in seiner Freizeit Musik und Sport. Zeit für einen eigenen Hund bleibt da nicht. „Seine“ Welpen aus dem Tierheim will er in Zukunft aber regelmäßig besuchen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Auf dem Kempener Weihnachtsmarkt hat Bastian Schmitz Horn gespielt. Mit dem verdienten Geld hilft er jetzt Hundebabys.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Gut neun Wochen ist es jetzt her, dass die Mischlingshündin Elly im Moerser Tierheim sieben Junge geworfen hat. Inzwischen sind die Kleinen nicht mehr auf ihre Mutter angewiesen und finden hoffentlich bald ein neues Zuhause. Einer, der sich darüber besonders freuen würde, ist Bastian Schmitz. Der zwölfjährige Schüler hat nämlich im Dezember an acht Tagen mit seinem Horn auf dem Kempener Weihnachtsmarkt Musik gemacht und von den dabei gesammelten knapp 2500 Euro die Hälfte an das Moerser Tierheim gespendet.

„Damit konnten wir die sieben Welpen impfen, entwurmen und chippen lassen“, sagt Gisela Großmann vom Vorstand des Tierheim-Vereins. „Das war eine große Hilfe.“ Jetzt besuchten Bastian, seine Mutter, die Kempener Ärztin Ulrike Schmitz und seine 15-jährige Schwester Ann-Kathrin die Welpen zum zweiten Mal in ihrem Zwinger in Moers. „Ich mache das mit der Musik auf dem Weihnachtsmarkt jetzt schon sechs Jahre“, erzählt Bastian. Anfangs seien rund 400 Euro zusammen gekommen, dann sei es immer mehr geworden. „Die eine Hälfte davon haben wir immer für krebskranke Kinder und die andere für den World Wide Fund For Nature WWF gespendet.“

Info Heim nimmt 800 Tiere pro Jahr auf Hase, Hamster und Co. Das Moerser Tierheim am Peschkenhof in Moers-Hülsdonk nimmt jedes Jahr etwa 800 Tiere, darunter auch Hamster, Hasen, Mäuse, Vögel und andere Kleintiere auf und versucht sie, in liebevolle Hände zu vermitteln.

Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten des Heims sind montags, mittwochs und freitags von 14 bis 17 Uhr, und samstags von 13 bis 16 Uhr. Info Weitere Informationen, auch zu Spenden- und anderen Hilfsmöglichkeiten, gibt es im Internet unter www.tierheim-moers.de oder telefonisch unter 02841 21202 oder 02841 16062.

„Wir kennen Frau Großmann schon lange und haben uns, weil wir im letzten Jahr einen Wellensittich suchten, hier umgesehen, und dann auf Bastians Vorschlag hin beschlossen, die bisherige WWF-Spende diesmal dem Tierheim zukommen zu lassen“, fährt seine Mutter fort. Dort habe man dann den Vorschlag gemacht, das Geld für die sieben Welpen zu verwenden. Auf die Frage, ob sie denn vorhätten, einen davon zu sich zu nehmen, schüttelt sie jedoch den Kopf. „Nein, mein Mann und ich sind beide beruflich sehr eingespannt, und die Kinder machen neben Musik auch noch Sport. Wenn man ein Tier aufnimmt, sollte man sich auch darum kümmern können.“ Bastian selber sieht bei der Antwort zwar etwas traurig aus, muss seiner Mutter aber trotzdem zustimmen: „Ja, das stimmt. Ich spiele Badminton und Rugby, und dann kommt noch die Musik dazu“, sagt er. Er verspricht aber, die Welpen bald wieder zu besuchen und eventuell auch mit ihnen spazieren zu gehen. Noch lieber sei es ihm allerdings, wenn die Kleinen möglichst schnell in gute Hände kämen, erklärt er.

Das wünscht sich auch Gisela Großmann: „Wir stehen Interessenten gerne für eine Besichtigung und eventuelle Vorgespräche zur Verfügung.“ Doch auch, wenn in diesem Jahr alle sieben Welpen ein neues Zuhause finden, will Bastian auf jeden Fall auf dem nächsten Kempener Weihnachtmarkt wieder für das Moerser Tierheim ins Horn blasen. „Ich habe da schon einen festen Zuhörerstamm“, erklärt er nicht ohne Stolz. „Das wäre toll“, sagt auch Gisela Großmann. „Dann haben wir mit Sicherheit für dich wieder ein schönes Projekt.“