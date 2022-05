Angriffe auf Rettungswagen und Linienbusse : Polizei in Moers sucht unbekannte Steinewerfer

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Rettungswagen, der mit Blaulicht in Richtung Bethanien-Krankenhaus unterwegs war, wurde am Freitag von einer Brücke aus mit Steinen beworfen. Was Zeugen beobachtet haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei in Moers sucht weiter nach Zeugen, die Hinweise auf bislang unbekannte jugendliche Steinewerfer geben können.

Wie berichtet, rief am Freitag gegen 15.30 Uhr ein Notarzt die Polizei zur Sandforter Straße in Höhe der Rheurdter Straße / Geldernsche Straße. Er war mit seinem Notarztwagen unterwegs, vor ihm befand sich ein Rettungswagen. Beide Fahrzeuge waren mit Blaulicht in Richtung Bethanien-Krankenhaus unterwegs. An der Überführung der Sandforter Straße fielen dem Arzt oben auf der Brücke drei unbekannte, dunkel gekleidete Jugendliche auf, die Wurfbewegungen machten.

Unmittelbar danach gab der Fahrer des Rettungswagens durch, dass seine Windschutzscheibe von einem Stein getroffen wurde. Dem Fahrer selbst war nichts passiert, die Windschutzscheibe jedoch beschädigt. Mittig in der Scheibe war ein circa fünf bis acht Zentimeter großer Steinschlag zu sehen. Ein weiterer befand sich rechts auf der Motorhaube.

Wie die Polizei mitteilt, wendete der Notarzt sofort nach dem Vorfall, stieg aus und lief die Treppen zur Brücke hoch. Dort konnte er allerdings niemanden mehr sehen oder antreffen.

Unbekannte Steinewerfer waren in der vergangenen Woche auch in Meerbeck unterwegs. Am Abend des 22. April, gegen 22.40 Uhr, durchschlug ein Stein die hintere Tür eines Busses der Linie 4, der gerade im Bereich Jahnstraße/Bismarckstraße unterwegs war. Einen Tag zuvor – am Donnerstag, 21. April, gegen 22.50 Uhr – wurde in Höhe des Spielplatzes an der Eupener Straße die Seitenscheibe eines 4er-Busses beworfen. Der Bus war auf der Moselstraße unterwegs, als der Fahrer ein Geräusch hörte, berichtet die Polizei. Er hielt an und stellte fest, dass die Scheibe gesprungen war.

Auch bei den Bus-Angriffen wurde niemand verletzt. Alle Fahrgäste kamen mit den Schrecken davon. Allerdings hätten am 22. April direkt hinter der beschädigten Scheibe Fahrgäste gesessen, berichtete ein Zeuge. Am Tag zuvor hatte ein Fahrgast einen Unbekannten in Höhe des Spielplatzes gesehen, der ebenfalls dunkel gekleidet war, einen Gegenstand gegen den Bus warf und anschließend in Richtung Moselstraße flüchtete.