Rappelvolle Moerser Innenstadt : Trödelmarkt stimmt auf Event-Sommer ein

Rappelvoll war die Innenstadt am Sonntagnachmittag. Der City-Trödel lockte viele Menschen in die Grafenstadt. Foto: Rüdiger Bechhaus

Moers Moers lässt eine über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Veranstaltung wieder aufleben. Was Stadtmarketingchef Michael Birr für die kommenden Monate plant und was er jetzt schon über die große Kirmes im September verrät.

Von Sabine Hannemann

Die Grafenstadt Moers war am Sonntag das Ziel von Schnäppchenjägern und Sammlern. Gäste bummelten von Stand zu Stand, feilschten und kauften. Ab Königlichem Hof öffnete sich ihr Einkaufsparadies unter freiem Himmel, das erst an der Neustraße, Höhe Steinschen, endete.

Die privaten Händler boten ihre gepflegten Schätze sortiert an. Das galt bei Büchern, Geschirr, Kinder- und Erwachsenenkleidung und Spielsachen. Bausteine gab es sauber verpackt zum kleinen Preis, Kinder- und Erwachsenenkleidung nach Größen sortiert. Was kostet der Schlafanzug? Funktioniert der Wecker noch? Fragen über Fragen richteten sich an die Aussteller.

Info Nur Gebrauchtes, Neuware ist nicht erlaubt Fläche Der Moerser Trödelmarkt gehört zu den Traditionsterminen in der Moerser Innenstadt. Auf der Neu- und Steinstraßen, dem Neumarkt und angrenzenden Flächen bauen private Händler ihre Stände auf.



Ware Angeboten wird ausschließlich Gebrauchtes. Neuware ist nicht erlaubt. Die Standardfläche für 304 gekennzeichnete Verkaufsbereiche beträgt drei Meter.



Termine Der nächste Trödelmarkt findet am Sonntag, 17. Juli, ab 11 Uhr, statt. Bewerbungsfrist ist vom 2. bis 15. Mai. Zuständig ist Moers Marketing. Informationen auch unter www.stadtportal-moers.de oder telefonisch unter 02841 8822-613.

„Wir haben uns lange Zeit auf den ersten Trödelmarkt gefreut und erleben ein total sympathisches Publikum. Endlich wieder, nach zweijähriger Pause“, sagt Claudia Fischer, die zusammen mit Andrea Ahle einen Stand aufgebaut hatte. Im Vorfeld wurden Sachen gesammelt, die in den Wiederverkauf kommen sollten. „Das sind Dekosachen, wie die beiden Lampen. Sie passten nicht mehr zur Einrichtung und machen anderen Freude. Wichtig ist uns, dass die Sachen in Ordnung sind und eine zweite Chance bekommen“, so Claudia Fischer. Klar sei, dass bei jedem Kauf auch gehandelt werde: „Feilschen gehört doch dazu. Wir erleben dabei nette Gespräche, besonders dann, wenn Kinder ihr Taschengeld opfern.“

Der Moerser Trödelmarkt zeichnet sich für Andrea Ahle durch interessiertes Publikum und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Bei Aussteller Oliver – einer von insgesamt 300 an diesem Sonntag in Moers – findet zum Beispiel ein altes, voll möbliertes Puppenhaus Aufmerksamkeit. Preis: 50 Euro. „Ich beobachte, dass die Leute bummeln, stöbern, aber auf ihr Geld sehr achten“, sagt er.

„Wir sind ausverkauft“, freut sich Stadtmarketingchef Michael Birr über „den Selbstläufer“. „Die Aussteller haben uns die Tickets aus der Hand gerissen.“ Nach dem Auftakt der Open-air-Saison mit dem Stadtfest „Moerser Frühling“ Anfang April und dem ersten Trödelmarkt gibt sich Birr optimistisch. Die Jahresplanung steht und ist gut bestückt mit Terminen wie „Summer Soul am See“ in Kapellen und der Neuauflage der Moerser Rocknacht.

Eine Zusage liegt laut Birr auch für „Cars und Castles“ am Schloss Lauersfort vor. Für ihn ist die Planung der Moerser Kirmes, die als größtes Volksfest am Niederrhein gilt, eine Herzensangelegenheit. „Wir haben rund 200 Schausteller, angefangen von Fahrgeschäften bis zur Crêpes-Bude. 98 Prozent der Verträge liegen uns bereits vor. Der Umfang knüpft an alte Zeiten vor Corona an. Ich freue mich richtig auf die Kirmes im September, für die wir dann monatelang gearbeitet haben.“

Anerkennung erntete aber auch die kleine Schwester MoFun. In den vergangenen zwei Jahren sorgte die corornakonforme Kirmes-Alternative unter hohen Hygieneauflagen für zumindest ein bisschen Kirmesgefühl in Moers. Die Pandemie gab die Marschrichtung vor. Dank kreativer Hygienekonzepte in Abstimmung mit dem Kreis Wesel und dem örtlichen Ordnungsamt habe sich dennoch ein Handlungsspielraum eröffnet, sagt Birr. „Unsere Schockstarre zu Beginn der Pandemie dauerte eine Woche. Es darf keinen Stillstand geben, das war damals unsere Ausgangsposition. Ich bin dankbar dafür, dass alle mitgezogen haben.“