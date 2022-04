Anzahl der Rettungseinsätze in den vergangen Jahren angestiegen : Langenfeld sucht Platz für Rettungswache

Anzahl der Rettungseinsätze in den vergangen Jahren angestiegen

Die bestehende Rettungswache an der Langenfelder Feuerwehr reicht für die schnelle Versorgung in der Regel nicht aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld 15 Rettungswachen sorgen im Kreis Mettmann bei einem Notfall für den Transport von Verletzten in die nächste Klinik. Nach acht Minuten soll ein Rettungswagen spätestens vor Ort sein. Doch das ist in Langenfeld und Monheim nicht gewährleistet. Deswegen sind zwei neue Wachen nötig.

In Langenfeld können gleich zwei Stadtgebiete mit verdichteter Wohnbebauung nicht innerhalb der geforderten achtminütigen Hilfsfrist erreicht werden. Betroffen sind die Stadtteile Wiescheid im Osten und Reusrath/Virneburg im Südosten mit ihrer überwiegenden Ein- und Mehrfamilienhausbebauung und Gewerbe. Das geht aus dem Bedarfsplan für den Rettungsdienst im Kreis Mettmann hervor. Ziel müsse sein, durch eine Rettungswache im östlichen Stadtgebiet die Versorgung der beiden Stadtteile „mit den gebotenen Zielerreichungsgraden sicherzustellen.“

Die Langenfelder Verwaltung prüfte daraufhin geeignete Flächen und fand ein stadteigenes Grundstück für eine zweite Rettungswache im Bereich Wiescheid. Das Areal an der Bergischen Landstraße sei ideal. Deswegen nahm die Stadt Kontakt mit Straßen NRW auf, die als Verantwortliche für die Landesstraße 403 dem Bau einer Notfallspur zustimmen müsste. Doch die Landesbehörde winkt ab. Wegen der Kreuzungslage stimme Straßen NRW dem Bau einer einer Notfallspur aus Sicherheitsgründen nicht zu, sagt Christian Benzrath, Leiter des Referates Recht und Ordnung. „Wir suchen nun nach einem neuen Standort für die zweite Rettungwache.“ Noch seien aber keine konkreten Liegenschaften in Sicht. Einen weiteren Rettungswagen benötige die Stadt nicht. Sie verlege eins der vorhandenen Fahrzeuge an den künftigen neuen Standort.