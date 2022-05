Flausch-Fohlen : Alpaka-Nachwuchs im Moerser Streichelzoo

Eigentlich wurde mit der Ankunft des Mini-Kamels bereits am Karfreitag gerechnet, doch das Baby von Mama Lou ließ sich Zeit. Weiterer Nachwuchs ist im Anmarsch.

Zuckersüßer Neubewohner im Moerser Streichelzoo: Das erste von zwei angekündigten Alpaka-Babys ist da! Eigentlich wurde mit der Ankunft des Mini-Kamels bereits am Karfreitag gerechnet, doch der Nachwuchs von Mama Lou ließ sich Zeit. Am Samstag erblickte das Flausch-Fohlen, das bislang noch keinen Namen hat, das Licht der Welt. Fest steht auch: Voraussichtlich Mitte Juni wird es einen Spielgefährten bekommen, denn auch Stute Clara ist trächtig. Eine Alpaka-Trächtigkeit dauert etwa elf bis zwölf Monate und es wird meistens nur ein Junges geboren. Als Lou, Clara und Fohlen Casper im Juli vergangenen Jahres nach viel politischem Hin und Her ins Gehege im Moerser Freizeitpark einzogen, hatten die Damen die Babys also bereits im Gepäck. Jung-Hengst Casper ist mittlerweile wieder zu seinem Züchter zurückgekehrt, dafür kam im Januar Stute Tara ins Moerser Alpaka-Team. RP-Foto: juha