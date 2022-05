Die Polizei sucht Zeugen : Unbekannte zünden nachts Auto in Monheim an

Unbekannte zünden nachts Auto in Monheim an

Monheim Unbekannte haben in der Samstagnacht die Scheibe eines Renaults zertrümmert und dann einen Brandbeschleuniger ins Innere geworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen und Informationen über die Brandstifter.

Mehrere tausend Euro Schaden richteten Unbekannte am Samstagmorgen in Monheim an. Laut Polizei zündeten Brandstifter an der Reiherstraße ein Auto an. Gegen 4.40 Uhr wachte eine Anwohnerin der Reiherstraße auf, alssie von draußen ein lautes Knacken hört. Dort sah sie zwei Personen, die einen brennenden Gegenstand durch die eingeschlagene Autoscheibe eines vor der Hausnummer 8 geparkten Renault Captur warfen. Anschließend rammten die beiden davon.