Empfang im Moerser Rathaus : Bürgermeister diskutierte mit Arbeitnehmervertretern

Moers Warum das Betriebsverfassungsgesetz aus Sicht der Teilnehmenden eine Erfolgsgeschichte ist, und welche Chancen und Risiken das Thema Homeoffice bietet.

Rund 50 Gäste folgten der Einladung von Bürgermeister Fleischhauer zum diesjährigen Arbeitnehmerempfang. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand die Veranstaltung wieder im Rathaus in Präsenz statt. Das Thema der Diskussionsrunde: „Das Betriebsverfassungsgesetz – Eine Erfolgsgeschichte ?!“ An der Diskussionsrunde waren Heidi Roggenkamp (Personalratsvorsitzende der Stadt Moers), Thomas Leigsnering (Gewerkschaftssekretär von Verdi , Fachbereich Ver- und Entsorgung) und Dirk Spannekrebs (Betriebsratsvorsitzender der Enni Energie & Umwelt) beteiligt. Für den kulturellen Teil der Veranstaltung sorgten Schauspielerin Emily Klinge und Dramaturgin Viola Köster vom Schlosstheater Moers .

„Das Thema ist zwar sperrig, aber wichtig“, läutete der Bürgermeister die Runde ein. Das Betriebsverfassungsgesetz wird in diesem Jahr 50 und regelt die grundsätzliche Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten. Es stellt die rechtliche Grundlage für die Arbeit des Betriebsrats dar. „Das Gesetz soll Demokratie in die Betriebe bringen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den Rücken stärken“, fasste Thomas Leigsnering es zusammen.

Grundsätzlich bewerteten alle Teilnehmenden das Gesetz als Erfolgsgeschichte, aber als reformbedürftig. Gerade im Bereich der digitalen Arbeit und für die weiter erwartende Beschleunigung der Prozesse müsse das Gesetz mithalten können, waren sie sich einig. Dadurch, dass die Rahmenbedingungen komplizierter geworden sind, sei es schwierig geworden, Nachwuchs für die Personal- und Betriebsratsarbeit zu gewinnen, hieß es. Auch Fachkräfte fehlten in bestimmten Bereichen, was besonders Verwaltungen und öffentliche Betrieben zu schaffen mache. „Wir sind an Tarifverträge gebunden und private Unternehmen können mehr zahlen“, stellte Fleischhauer fest.

Auch das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten diskutierten die Teilnehmenden der Runde. Der Bürgermeister freute sich, dass diese Möglichkeit bei der Stadtverwaltung in der Pandemie schnell umgesetzt wurde. Heide Roggenkamp benannte aber deutlich die möglichen Risiken: „Der soziale Kitt ist in vielen Bereichen kaputtgegangen.“ Auch Dirk Spannekrebs warnte davor, dass das Miteinander verloren geht. Roggenkamp führte eine Studie an, dass viele Menschen wieder mehr in Kontakte mit anderen auf der Arbeit kommen wollen. Zudem stellte sie fest, dass beispielsweise ein familienfreundliches Arbeiten auch ohne Homeoffice möglich ist.