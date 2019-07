Gymnasium an der Gartenstraße : Schüler starten spannendes Gedankenexperiment

Mönchengladbach Wie würden Sie entscheiden, wenn es eine Katastrophe gäbe und nur sieben von 15 Menschen gerettet werden könnten? Der Literaturkurs des Gymnasiums an der Gartenstraße hat mit der Frage auseinandergesetzt.

Stellen Sie sich vor, die Welt geht unter. Es gibt eine Rettung: einen Bunker mit genug Sauerstoff und Nahrung – allerdings nur für sieben Menschen. In Ihrer Gruppe sind aber 15 Personen. Wie entscheiden Sie? Diese Frage stellte sich auch der Literaturkurs des Gymnasiums an der Gartenstraße bei seinen Aufführungen. In ihrem Szenario sollte im ersten Akt eine gelangweilte Schulklasse sich diesem Gedankenexperiment stellen. Die Lehrerin Frau Dalila (wunderbar frustriert gespielt von Mona Jaoudi-Neffati) überlässt diese Entscheidung komplett der Klasse. Nur Berufe werden zugelost. Die Klasse entscheidet auch gleich wild drauflos. Der Anführer (Florian Marx), der Landwirt gezogen hat, will natürlich seine Freundin (Hannah Kuhn) als Pfarrerin und seine Schwester Ella (Miriam Buschmann), die Zuhälterin gezogen hat, im Bunker haben. Der reiche Richtersohn (Max Doré) möchte nach dem Gehalt, der Fußballer Tommy (Ilyas Elouardani) nach Coolness entscheiden.