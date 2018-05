Lokalsport: Wer folgt dem TDFV als Aufsteiger?

Fußball, Kreisliga A Kleinenbroich, Neuwerk und Odenkirchen II kämpfen um Platz zwei.

Während der TDFV nach seinem Sieg in Hardt nun seine erste Meisterschaft in der Kreisliga A feiern durfte, geht der Dreikampf, diesmal ohne die spielfreien Kleinenbroicher, um den zweiten Aufstiegsrang in die nächste Runde. Im Duell um den Klassenerhalt siegte Schlusslicht Welate Roj, während Rheindahlen nur zu einem Unentschieden kam.