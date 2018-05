Lokalsport: Lürrip II klettert klammheimlich auf Rang drei

Fußball, Kreisliga B Im Spitzenspiel der Gruppe 1 war für die bereits als Meister feststehende Viktoria die Luft raus. Mit einem 3:0-Erfolg kehrte Geistenbeck heim und bleibt auf Tuchfühlung zu Tabellenplatz zwei, der eine Aufstiegsrelegation beinhaltet. Den verteidigte Liedberg ganz souverän und ließ beim 10:0 über Neersbroich II keinen Zweifel aufkommen, diese Platzierung herzugeben. Gleich sieben Spieler des TuS teilten sich die Tore auf. Auch Hochneukirch auf Rang vier kann sich nach dem 5:0 über Hockstein II noch minimale Hoffnung auf die Relegation machen, benötigt aber die "richtigen" Ergebnisse der beiden Konkurrenten, die beide verlieren müssten.

Nachdem in Gruppe 2 der Meisterschafts-, respektive Relegationszug abgefahren ist, geht es für die restlichen Teams um die Goldene Ananas. In die beißt derzeit Lürrip II nach dem 3:0 in Venn als neuer Tabellendritter, da die Red Stars gegen Meer nicht über ein 3:3 hinauskamen. Dabei führte der Favorit bereits sicher 3:0 zur Pause, um dann noch in der Nachspielzeit den Ausgleich per Strafstoß zu kassieren. Respekt gebührt den Lürripern dahingehend, dass sie sich unter Dominik Pascoulli mehr oder weniger unter dem Radar und ohne große Schlagzeilen bis auf diesen dritten Platz vorgearbeitet haben.