Lokalsport: Am Ende ist es eben doch Platz zwei

Borussia verpasst die Vizemeisterschaft

Finale Letztlich landete Borussia Mönchengladbach in der Oberliga auf dem dritten Platz. Zwar boten die Borussen im letzten Heimspiel noch einmal eine tolle Vorstellung und fertigten die Zweitvertretung des TV Aldekerk 36:18 (18:9) ab, aber auch Remscheid hielt sich in Aufderhöhe schadlos, und so war es nichts mehr mit dem zweiten Platz. Gegen Aldekerk stach einmal mehr die starke Abwehr, wie so häufig in der Saison, heraus. Daraus ergaben sich viele Möglichkeiten, über Tempogegenstöße zum Erfolg zu kommen, was die Hausherren auch gnadenlos ausnutzten. "Wir haben heute nichts anbrennen lassen und uns für die Niederlage im Hinspiel revanchiert", freute sich Co-Trainer Bodo Grewe. "So konnten wir uns dann doch noch gebührend von unseren zahlreichen Fans verabschieden und haben gezeigt, wozu wir auch spielerisch in der Lage sind. So macht es Spaß." Borussias Torschützen: Feld (7), Bautz, Berner (je 5), Panitz (5/2), Rose (4), Eickmanns, Baup (je 3), Krumschmidt (2), Prinz und Müller.