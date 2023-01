Mülfort-Bell seit vier Spielen ohne Sieg Knappe Pleiten für Gladbachs Verbandsliga-Volleyballer

In der Verbandsliga der Damen kassierte der Mönchengladbacher TV 1848 ebenfalls eine 2:3-Niederlage. Mit der Leistung seiner Mannschaft – und dem gewonnenen Punkt – gegen den Spitzenreiter TV Jahn Königshardt war 1848-Trainer Thomas Palaszewski aber mehr als zufrieden. „Wir hatten uns vorgenommen, dass wir wie zuletzt gut spielen wollen, diesmal aber auch Punkte einfahren. Das ist uns gelungen“, erklärte Palaszewski nach der Partie. Die Gladbacherinnen starteten gegen den Tabellenführer enorm konzentriert und leidenschaftlich – so stand nach dem ersten Satz ein 25:20 für den TV 1848 auf der Anzeigetafel. In einem engen Duell glich Königshardt nach dem 25:22 im zweiten Satz aus, ehe die Gastgeberinnen mit einem 25:13 wieder in Führung gingen. „Dass wir das Spiel dann nicht gewonnen haben, lag an zwei entscheidenden Momenten im vierten und fünften Satz“, so Palaszewski. In diesen entscheidenden Momenten fanden die Gladbacherinnen zu Satzbeginn nicht in ihr Spiel, lagen schnell 1:7 im vierten und 2:8 im fünften Satz zurück. Satz vier ging so deutlich an Königshardt, im letzten Satz kämpfte sich der TV sogar noch zurück, hatte selbst zwei Matchbälle, die aber beide nicht genutzt wurden. So setzte sich der Spitzenreiter mit 18:16 durch und feierte den 3:2-Sieg in Gladbach.