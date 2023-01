Rheydter SV gelingt der Neustart in der A-Liga Der Bezirksliga-Aufstieg ist ein Thema

So läuft die Vorbereitung

An diesem Dienstag ging es für die Mannschaft zurück in den Trainingsbetrieb. Testspiele bestreitet das Team von Michael von Amelen gegen den SC Waldniel (29. Januar), SC Schiefbahn (3. Februar), RW Elfgen (8. Februar) und Boisheim (12. Februar). Und das Thema Aufstieg? „Wir versuchen, möglichst lange oben mitzuspielen“, sagt Horsch. Für ihn ist der Ligastart entscheidend: „Wir spielen gegen Venn, gegen die wir etwas gutzumachen haben, sowie gegen Türkiyemspor und Rheindahlen. Ende März wissen wir dann, wo wir stehen. Sind wir dann oben mit dabei, haben wir gute Chancen aufzusteigen.“ Der Auftakt in die Liga steht für den Rheydter SV am 3. Februar gegen Rot-Weiss Venn an, am Wochenende zuvor hat der RSV spielfrei.