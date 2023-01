Zehn Zeitstrafen und vier rote Karten beim ASV-Spiel Hoher Aufwand, wenig Ertrag für Lürrip und Süchteln

Ähnlich bitter gestaltete sich auch die Niederlage der Turnerschaft Lürrip, die gegen den HSV Dümpten mit 27:28 (14:16) verlor. Gegen den körperlich überlegen HSV hatte die TSL anfangs zwar Schwierigkeiten, fand sich im weiteren Spielverlauf aber immer besser zurecht. Gerade im Angriff fanden die Hausherren stets gute Lösungen. Häufig lag Lürrip mit zwei oder drei Toren in Front, doch anstatt den Vorsprung weiter auszubauen, kam immer wieder ein kleiner Bruch. Die Spieler agierten im Angriff zu hektisch, was die Gäste im Spiel hielt. In der Halbzeit musste Bernd Neide aus dem Schiedsrichter-Duo verletzungsbedingt aufgeben, sodass Schiedsrichterin Birgit Gehde alleine weitermachen musste. „Da ging dann etwas die Linie verloren“, so der Lürriper Trainer Tobias Elis. „Aber darüber dürfen und müssen wir uns überhaupt nicht beklagen, denn das Spiel haben wir durch unsere Fehler verloren. Trotz der bitteren Niederlage ist auch in diesem Fall die Entwicklung der Mannschaft absolut positiv. Sind wir im Hinspiel über weiter Strecken noch vorgeführt worden, haben wir jetzt über 60 Minuten Paroli bieten können, uns am Ende für die starke Leistung jedoch nicht belohnen können. Auch der Einsatzwille stimmte wieder, denn den habe ich in den letzten zwei Wochen doch ein wenig bemängeln müssen.“ Lürriper Torschützen: von der Weyden (8), Heitzer (5/1), Giesen (4), Vaas, Bones, Semrau, Kölling (je 2), Flügel und Hesse.