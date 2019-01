Der Trainer trat überraschend zurück: Kemal Kuc ist weg, Jörg Pufahl übernimmt

Mönchengladbach Als am Montag nur wenige Spieler beim Training waren, trat Odenkirchens Coach zurück. Er erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion seine Entscheidung. Sein erst für den Sommer geplanter Nachfolger springt gleich ein.

Vor einigen Tagen hatte die Rheinische Post noch mit ihm über die Vorbereitungen für die restlichen achtzehn Spieltage in der Landesliga gesprochen. Das ist jetzt Makulatur: Kemal Kuc hat am Montagabend die Brocken bei dem Landesligisten SpVgg. Odenkirchen hingeworfen. „Ich habe nach dem Training Matthias Preckel angerufen und ihm mitgeteilt, dass ich mit sofortiger Wirkung als Trainer aufhöre“, sagte Kuc. „Es ist mir nicht leicht gefallen, weil ich eine tolle Mannschaft mit gutem Charakter verlasse. Aber ich will so nicht weiter arbeiten.“