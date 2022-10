Süchteln nach dem ersten Saisonerfolg : Start einer neuen Sieges-Serie?

Fußball-Landesliga Für den ASV Süchteln gab es am vergangenen Wochenende spät den ersten Dreier. Das weckt Erinnerungen an die erfolgreiche Vorsaison. Nun geht es gegen das Schlusslicht, Trainer Mitschkowski warnt jedoch vor dem SC Düsseldorf-West.

Die Erleichterung bei den Verantwortlichen des ASV Süchteln dürfte am Sonntag groß gewesen sein. Mit Schlusspfiff stand beim Heimspiel gegen die Reserve des VfB 03 Hilden fest: Mit 2:1 haben die Irmgardisstädter im sechsten Spiel den ersten Saisonsieg eingefahren. Damit wuchs das Punktekonto des ASV auf fünf Zähler an. „Das war ein wichtiger Dreier für den Kopf, weil wir viele kleinere Problemchen hatten“, sagte ASV-Coach Frank Mitschkowski. Ihm standen dabei einige Akteure aufgrund von Verletzung und Urlaub nicht zur Verfügung. Ebenfalls nicht dabei waren die beiden etatmäßigen Torhüter Jens Lonny und Philip Grefkes. Dafür stand aus der U19 Batuhan Özden zwischen den Pfosten.

Der mäßige Saisonstart dürfte für Mitschkowski derweil Erinnerungen an die Vorsaison wecken. Auch damals musste sein Team einige Woche warten, ehe es nach vier Niederlagen am 5. Spieltag in Giesenkirchen mit 2:0 den ersten Sieg gab. Es folgten fünf weitere Dreier in Serie – am Ende beendete der ASV die Saison auf Platz fünf. Gegen einen ähnlichen Lauf dürfte Mitschkowski nun sicher nichts haben. Den Anfang macht am kommenden Wochenende die Partie gegen den SC Düsseldorf-West.