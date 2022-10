Etienne Ploenes kämpft um GT3-Cockpit : Im Rennen um den Hauptpreis

Mit einem Porsche 718 Cayman des Mönchengladbacher Rennstalls RN Vision STS nahm Ploenes an der GT4-Meisterschaft teil. Foto: Alexander Trienitz

Motorsport Der Brüggener Etienne Ploenes hat in seiner ersten Rennsaison auf Anhieb in der GT4-Meisterschaft überzeugt. Das hat ihm eine Einladung zu einem GT3-Auswahltag am Hockenheimring eingebracht. Es könnte der entscheidende Schritt in seiner Karriere werden.

Der erlösende Anruf kam am Dienstagvormittag. Kenneth Heyer, Sohn des ehemaligen Mönchengladbacher Formel-1-Fahrers Hans Heyer und selbst GT-Werksfahrer für Mercedes, meldete sich bei Etienne Ploenes. Sein Anliegen: Ploenes darf am kommenden Mittwoch als Wildcard-Fahrer am GT3-Auswahltag teilnehmen. Dieser Termin war das große Saisonziel für Ploenes: Denn aus einem Quartett wählt eine Jury aus Trainern und Ex-Rennfahrern an diesem Tag einen Piloten aus, der zwei komplette GT3-Saisons gesponsert bekommt – im Wert von rund 300.000 Euro. Für einen Rennfahrer-Neuling wie Ploenes ein unbezahlbarer Preis.

Sportlich hatte er die Qualifikation für den Auswahltag in der GT4-Meisterschaft indes verpasst. Ploenes hätte dafür in der Fahrerwertung Platz eins oder zwei oder die Juniorwertung gewinnen müssen – am Ende belegte er in der Meisterschaft Rang vier und bei den Junioren Position zwei. Allerdings war es ohnehin bemerkenswert, dass der junge Brüggener ohne große Rennerfahrung und ohne große finanzielle Ressourcen bis zum Saisonende in der Serie vorne mitfuhr. Das dürfte womöglich auch der ausschlaggebende Punkt für die Jury gewesen sein, ihn mit der Wildcard zu berücksichtigen.

Zwischenzeitlich lag Ploenes gar auf Platz zwei der Meisterschaft und erreichte als Dritter in Oschersleben und als Zweiter am Nürburgring zwei Podestplätze. Er nahm mit einem Porsche 718 Cayman des Mönchengladbacher Rennstalls RN Vision STS an der Serie teil. Erst der sechste Platz aufgrund einer Zeitstrafe beim vorletzten Rennwochenende im niederländischen Assen warf Ploenes in der Meisterschaft zurück. „Das hat wertvolle Punkte gekostet“, sagt er. Dieser Rückstand war für ihn beim letzten Lauf am vergangenen Wochenende am Hockenheimring nicht mehr aufzuholen.

Die Rennen in Hockenheim fanden ohnehin unter erschwerten Bedingungen statt. Während die freien Trainings noch im Trockenen ausgetragen wurden, begann es ab Samstag in den Qualifyings und zum GT60-Rennen kräftig zu regnen. Insbesondere für Ploenes bedeutet das eine Umstellung, da er bislang noch keine Rennen im Regen bestritt. „Hockenheim ist sehr anspruchsvoll im Regen, da die Ideallinie dann eine ganz andere als im Trockenen ist. Wenn es feucht ist und man auf der trockenen Ideallinie anbremst, ist es wie auf Glatteis. Das musste ich erst herausfinden“, sagt Ploenes. Im Qualifying erreichte er dennoch die Plätze neun und fünf. Im GT60-Rennen verzockte sich sein Team jedoch bei der Strategie: Aufgrund der Wetterprognosen entschied man sich gegen Regenreifen, als der Regen aber nicht nachließ, war Ploenes chancenlos.

Entscheidend waren allerdings am Sonntag die beiden Läufe in der GT4-Meisterschaft. Der Start des ersten Laufes begann aufgrund des starken Regens zunächst hinter dem Safety-Car, ehe das Rennen freigegeben wurde und Ploenes sich von Platz neun auf sieben vorarbeitete. Bei dieser Platzierung blieb es dann auch, da das Rennen nach einer halben Runde wegen eines Unfalls aufgebrochen wurde. Im zweiten Rennen belegte Ploenes Platz fünf – der als besseres Ergebnis der beiden Rennen für ihn in die Meisterschaftswertung einzog. „Es war schwierig, im Rennen weiter nach vorne zu kommen. Durch die Gischt konnte ich kaum sehen, was vor mir passiert. Da geht man nicht zu sehr ins Risiko“, sagt Ploenes.

In der kommenden Woche geht es für ihn für den GT3-Auswahltag erneut nach Hockenheim. Am Dienstag steht die Sitzprobe sowie das Kennenlernen des Teams und des Autos an, am Mittwoch muss Ploenes dann auf der Rennstrecke überzeugen. „Das wird ein ganz anderes Fahren, mit mehr Leistung“, sagt er. Seine Chancen bei dem Auswahltag kann er nicht einschätzen, zumal seine drei Konkurrenten, Julian Hanses, Rick Bouthoom und Lucas Mouron, über mehr Erfahrung verfügen. Alle vier Fahrer sind mit dem gleichen Fahrzeug unterwegs, einem Audi R8 GT3.

„Für mich ist es das erste Mal in einem GT3-Auto. Das ist ein Kindheitstraum“, sagt Ploenes. Verkürzt erklärt: Ein GT3-Auto hat im Vergleich zu einem GT4-Fahrzeug deutlich mehr Leistung, mehr Antrieb, breitere Reifen und weniger Gewicht. GT3-Rennwagen werden auch in der DTM eingesetzt. Die Entscheidung, welcher Fahrer schließlich zwei GT3-Saisons gesponsert bekommt, trifft eine dreiköpfige Jury aus Ex-DTM-Fahrer Jörg van Ommen, Kenneth Heyer und Daniel Schwerfeld.