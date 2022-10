Ziel ist die Ironman-WM auf Hawai : Sven Gerhards will im Triathlon durchstarten

Sven Gerhards beim Ironman in Duisburg. Foto: sportograf.com

Triathlon Sven Gerhards hat sich einiges vorgenommen: Eine gute Leistung bei der WM 2023 in Lathi und im Anschluss die Qualifikation für die Ironman-WM 2024 auf Hawaii 2024. Zur Vorbereitung nimmt er am Ligabetrieb mit Rot-Weiß Oberhausen teil.

Für das kommende Jahr hat der Brüggener Sven Gerhards große Pläne: Er will erstmals bei den Weltmeisterschaften in seiner Altersklasse der über 35-Jährigen im finnischen Lathi teilnehmen – und dort auf Anhieb ein gutes Ergebnis holen. „Im Anschluss will ich die gute Form dazu nutzen, um die Qualifikation für die Ironman-WM auf Hawaii 2024 zu schaffen“, sagt Gerhards. 2024 hat er sich als Deadline gesetzt, um dieses Erlebnis in jedem Fall mit der Familie und Tochter zu erleben, die das Jahr darauf eingeschult wird. „Darum wird die zweite Saisonhälfte 2023 und 2024 alles dem Projekt Kona 2024 untergeordnet“, sagt der 35-Jährige.

In der Vorbereitung nimmt er mit Rot-Weiß Oberhausen an Wettbewerben in der Verbandsliga teil. Daneben geht er bei weiteren regionalen Triathlons, Duathlons und Laufwettkämpfen über unterschiedliche Distanzen ins Rennen. In Duisburg beim Ironman wurde Gerhards in 4:06,57 Stunden Dritter von 269 Startern in seiner Altersklasse nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren, 21,1 Kilometern Laufen.