Eishockey, Regionalliga : Ratinger Ice Aliens empfangen Bergisch Gladbach

Trainer Frank Gentges (2. von rechts) hat schon seine Handschrift bei den Ratinger Ice Aliens hinterlegt. Foto: Ice Aliens

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens haben an diesem Wochenende nur ein Spiel, zu Gast am Sandbach ist am Freitag ab 20 Uhr der Aufsteiger Realstars Bergisch Gladbach, der als robust gilt.

Durch den späten Rückzug der Dinslakener Kobras vor dieser Saison in der Eishockey-Regionalliga klaffen im Spielplan einige Lücken. So spielen die Ratinger Ice Aliens in diesem Monat jeweils nur eine Partie pro Wochenende. Zum Auftakt kommt dabei am Freitag der Landesliga-Meister der Vorsaison, die Realstars aus Bergisch Gladbach. Den Gästen ist es ähnlich ergangen wie den Ice Aliens: Ohne Vorbereitungsspiel hatten sie nur sechs Trainingseinheiten auf eigenem Eis, um sich auf die Saison vorzubereiten. Die erste Begegnung ging dann gleich gegen die Bären aus Neuwied, die mit 2:7 verloren ging. Die zweite Partie in Dortmund verloren die Bergischen bei den Eisadlern 1:3. Dennoch zogen die Verantwortlichen ein positives Fazit, war doch festzustellen, dass das Team schon in der Regionalliga angekommen sei.

Die Realstars gelten als robust und kämpferisch – eine Spielweise, die den Ice Aliens nicht unbekannt ist. Das Team vom Sandbach hat durch seine bisherigen Spiele gezeigt, dass es schon einen Schritt weiter ist. Der souveräne 12:0-Sieg gegen den Mini-Kader des TuS Wiehl und die starke Vorstellung in Neuwied (2:3 n.V.) haben gezeigt, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Körperliche Fitness und konsequentes Umsetzen der taktischen Vorgaben tragen deutlich die Handschrift von Trainer Frank Gentges.

In den kommenden Spielen werden sich mehr und mehr Automatismen einspielen, die noch nicht komplett vorhanden sein können. Dennoch geht das Team optimistisch in die Begegnung. Die Partie beginnt Freitag um 20 Uhr in Ratingen.

(RP/ame)