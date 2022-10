Junior-Open des RFV Lobberich : Volkmer mit Premierensieg im M-Springen

Reiten Der Reiter des RV Kaldenkirchen gewinnt bei den Junior-Open mit seinem Pferd „For You“ sein erstes M-Springen. Der Nettetaler Maximilian Voigt entschiedet das S*-Springen für sich.

Als achter Starter der Prüfung setzte sich Volkmer nach einer abwurffreien Runde mit der schnellsten Rundenzeit von 56,84 Sekunden an die Spitze. Er ließ am Ende Jan Pannenbecker (RFV St. Georg Büttgen) mit „Phinya“ (0/57,43 Sekunden) und Matthias Schiffers (RFV Heinsberg) mit „Elan de Bloomerd“ (0/58,04 Sekunden) auf den Plätzen zwei und drei hinter sich. Zum Ablauf der Runde sagt Volkmer: „Wir fingen gut an, hier und da klapperte es aber ein wenig, weil For You nicht vorsichtig genug war. Auf dem Abreiteplatz wirkte For You noch etwas unruhig, aber das hatte zum Glück auf unseren Erfolgsritt keine Auswirkungen.“