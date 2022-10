Masters-Schwimmer der SG Mönchengladbach : Nottrodt mit Europarekord in Recklinghausen

Schwimmen In Recklinghausen fanden nach langer Corona-Pause wieder Masters-Wettkämpfe statt. Bei der SG Mönchengladbach stachen Kalli Nottrodt und Dirk Szymkowiak. Eine Teilnahme am Bundesfinale wird sportlich dennoch schwierig für die SG.

Nach drei Jahren coronabedingter Pause fand wieder ein NRW-Mannschaftswettkampf für die Masters in Recklinghausen statt. Das Bundesfinale wird Anfang November im nordhessischen Baunatal mit den 15 besten Mannschaften Deutschlands ausgetragen. Dafür müssen sich die Teams in den jeweiligen Wettkämpfen der einzelnen Bundesländer qualifizieren. Die Masters-Mannschaft der SG Mönchengladbach erreichte in Recklinghausen 15.942 Punkten in der Endabrechnung. Sie holte damit den siebten Platz.