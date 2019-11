Hockey : Für GHTC-Damen geht es nur um den Klassenverbleib

Hockey Zum Start in der Halle gab es für den Regionalligisten daheim ein 0:6 gegen Aufstiegskandidat ETuF Essen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Liga deutlich an Qualität zugelegt hat. Der GHTC setzt indes auf eigene Talente.

Anders als die Herren, die erst im Dezember in ihr Abenteuer Hallen-Bundesliga starten, sind die Hockeyspielerinnen des Gladbacher HTC schon in die Hallensaison gestartet. In der 1. Regionalliga, der zweithöchsten Liga unter dem Hallendach, kassierte der GHTC zum Auftakt ein klares 0:6 gegen den Aufstiegsaspiranten ETuF Essen. Trainer Nils Helbig fand die Niederlage in Ordnung, aber dennoch unglücklich: „Wir haben eigentlich ganz gut mitgespielt. Der Unterschied war einfach, dass die Essener vor dem Tor viel abgeklärter und wir komplett ineffizient waren.“