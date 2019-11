Handball : Personalnot führt Familie Orbon beim Handball zusammen

Harald, Sabine, Paula und Johanna Orbon waren am Auswärtssieg der Damen des TV Lobberich II beteiligt. Mutter Sabine denkt sogar ans Weiterspielen.

Das hat’s beim TV Lobberich noch nie gegeben. Beim Auswärtsspiel der zweiten Damenmannschaften in der Verbandsliga gegen die HSG Alpen/Rheinberg griff die komplette Familie Orbon ins Geschehen ein. Harald Orbon, eigentlich zusammen mit Anke Winkels Trainer des Teams, saß im Kampfgericht, seine Frau Sabine feierte ein Comeback auf dem Feld und spielte an der Seite der Töchter Johanna und Paula. Am Ende reichte es zu einem 25:22-Erfolg, der den bislang guten Saisonverlauf untermauerte, mit 12:4 Punkten steht der TVL auf dem zweiten Tabellenplatz.

Sabine Orbon startete ihre Karriere beim TV Breyell, spielte lange beim VfL Hinsbeck und stieg dort einige Male auf, von der Kreisliga bis in die Oberliga. Nach ihrer Babypause spielte sie dann noch einige Jahre beim TV Lobberich, bevor sie ihre Schuhe an den berühmten Nagel hing. Den Spaß am Handball verlor sie allerdings nie. „Sabine ist eine sehr ehrgeizige Frau. Sie hat immer noch das Kribbeln in den Fingern und spielt momentan sogar mit dem Gedanken, doch nochmal in den aktiven Spielbetrieb einzugreifen. In den beiden Spielen, in denen sie bei uns mitgespielt hat, hat sie auch gezeigt, dass sie noch einiges leisten kann“, so Harald Orbon.