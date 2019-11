Sportlerin der Woche : Mit großem Respekt gegen den Lehrmeister

Billard Bei der Billard-DM ging’s für Tom Löwe im Dreiband gegen die deutsche Nummer eins. Im Biathlon reichte es zum Titel.

Im Liga-Alltag spielt der Lobbericher inzwischen in der ersten Bundesliga für die Bottroper Billard-Akademie. „Meistens spiele ich hier an Nummer drei. Spielen zwei Ausländer mit, spiele ich an vier“, erzählt Tom Löwe. Mit seiner Mannschaft wurde er Deutscher Pokalsieger. Dabei hat er alle Spiele bestritten und auch gewonnen. Seine Mannschaft qualifizierte sich für den Europa-Cup im kommenden Jahr im Juni in Porto. Die Bottroper stehen in der Bundesliga an sechster Stelle von zehn Mannschaften. Der 22-Jährige, der Mathematik in Essen studiert, ist der jüngste Spieler der ersten Bundesliga. „Das ist kein Bonus für mich, ich will als gestandener Bundesligaspieler akzeptiert und behandelt werden“, betonte Tom Löwe.