Handball-Oberliga : Handball-Oberligist überrascht auch dank neuer Flexibilität

Der TV Lobberich gehört zu den Überraschungen in der Oberliga. Auch das Ergebnis harter Arbeit in der Vorbereitung.

Nach acht Spieltagen in der Oberliga kristallisiert sich langsam, aber sicher heraus, wohin die Reise für die einzelnen Vereine gehen kann. Bis dato läuft es an der Spitze und am Tabellenende im Großen und Ganzen so, wie im Vorfeld der Saison vermutet. Die rühmliche Ausnahme scheint der TV Lobberich zu sein, der mit 10:6 Punkten momentan den vierten Tabellenplatz inne hat.

So oder so kann auf jeden Gegner reagiert werden, weil der Kader des TV Lobberich auch in der Breite deutlich an Qualität gewonnen hat. „Wir sind eine sehr junge Mannschaft und die Spieler lernen schnell dazu“, freut sich der Lobbericher Coach. „Wenn einmal einer einen schlechten Tag, dann springt eben ein anderer in die Bresche und außerdem haben wir jetzt auch Spieler, die ich nicht nur auf einer Position einsetzen kann.“ Diese neue Variabilität kann dann am Wochenende beim TSV Aufderhöhe erneut unter Beweis gestellt werden. Eigentlich wäre das Wochenende spielfrei gewesen, doch die Verlegung steht schon lange fest. So nutzen die Lobbericher nun den 7. Dezember für ihre Weihnachtsfeier.