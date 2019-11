Karate : Gladbacher ASV Dojo richtet Karate-DM aus

Karate Der Verein sprang kurzfristig für einen Verein in München ein. In der Neuwerker Krahnendonkhalle werden auch einige Lokalmatadore an den Start gehen.

Mit dieser Herausforderung hatte der ASV Dojo Mönchengladbach wohl nicht gerechnet. Ohne lange Planung richtet der ASV die Deutsche Meisterschaft im Kyoshin Karate aus und hat somit am 23. November in der Krahnendonkhalle die besten Karatekämpfer und Kataläufer Deutschlands zu Gast. Eigentlich sollte die Deutsche Meisterschaft in München stattfinden, aber es gab Probleme beim Umbau der Wettkampfstätte, sodass der ASV kurzfristig einsprang. „Das war uns dank der guten Infrastruktur in Mönchengladbach und unserem Team, das solche Veranstaltungen kurzfristig organisieren kann, möglich“, sagt Rolf Dürbaum vom Dojo Mönchengladbach. Bereits 2016 richteten die Mönchengladbacher dieses Event aus und können dementsprechend schon auf Erfahrungen zurückgreifen.

Der Ausrichter selbst schickt acht Teilnehmer, sechs Erwachsene und zwei Kinder, ins Turnier. Darunter sind einige Kämpfer, die in der Vergangenheit schon Erfolge verbuchen konnten. Philipp Oehme wurde 2018 Deutscher Vize-Meister im Nachwuchs, dazu ist Sergej Knatz mehrfacher Deutscher Meister in der Masterclass. Bei den Frauen hat Jana Voitz, deutsche Nachwuchsmeisterin 2016, die besten Chancen für das Dojo aus Mönchengladbach. Emely Foerster, eines der beiden Talente, hat im Kinderbereich bereits mehrere DM-Titel im Kata und im Kumite geholt.

Kumite nennt sich beim Karate der Kampf zweier Kontrahenten ohne vorherige Taktikabsprache. Kata ist eine Übungsform, die aus stilisierten Kämpfen besteht, also ohne Gegner. „Natürlich hoffen wir, dadurch unseren Karatestil in der Region bekannter zu machen“, erklärte Dürbaum.